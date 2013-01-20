مجید امتیازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در فصل زمستان استفاده از برخی داروهای گیاهی به شدت افزایش می یابد، اظهار داشت: استفاده خودسرانه داروهای گیاهی نیز در بسیاری موارد خطرآفرین است.

وی افزود: بیشتری داروی گیاهی که در این فصل مورد استفاده قرار می گیرد، شربت آویشن و زوفا است که برای درمان سرفه استفاده می شود و در داروخانه های طب سنتی نیز موجود است.

امتیازی عنوان کرد: این داروها در زمره داروهای خلط آوری هستند که البته باید با تجویز پزشک مصرف و از مصرف خود سرانه آن اجتناب شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم از سرفه های خشک و مکرر در فصل زمستان گلایه دارند، عنوان کرد: کلید درمان سرفه های خشک و مزمن، حریره بادام، حریره فندق و به دانه هستند که خطری نیز برای بیماران ندارند.

امتیازی با تاکید بر پوشاندن بدن به ویژه سر در فصول سرد اظهار داشت: هنگام خارج شدن از محیط گرم و وارد شدن به محیط سرد باید به این مهم توجه داشت که بدن و به خصوص ناحیه سر را به صورت کامل پوشاند و ناگهان وارد محیط سرد نشویم.

وی ضمن اشاره به روشهای تسکین سرماخوردگی توصیه کرد: روش بخور بهترین روش برای درمان نزله و زکام (سرماخوردگی) است.

امتیازی با بیان این که بر حسب نوع و شدت علائم بیماری می توان از روش بخور استفاده کرد گفت: بخور با داروهای گیاهی اعم از ترکیب آب جوش و داروهای گیاهی همچون آویشن، بابونه، پنیرک و گل ختمی از روشهای مناسب درمان سرماخوردگی است، همچنین جوشانده آویشن نیز نقش موثری در درمان و پیشگیری از سرماخوردگی دارد.