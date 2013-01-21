شکنجه زندانیان افغانی با شوک های الکتریکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، زندانیان افغانی همچنان شکنجه شده و از مچ دست آویزان شده و با کابل های برق و شوک های الکتریکی مورد آزار قرار می گیرند.

این گزارش بر اساس گفتگو با 635 زندانی تهیه شده است و در آن نیمی از افراد پرسش شونده از شکنجه و بدرفتاری ماموران زندان خبر داده اند.

این آمار بیش از رقم منتشر شده توسط سازمان ملل در سال 2011 بود که در آن از شکنجه 24 درصد از زندانیان خبر داده بود.

این درحالیست که ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده است که شکنجه و بدرفتاری زندانیان سیاست دولت نیست.

وی در ادامه با اشاره به وجود مواردی خاص از بدرفتاری و شکنجه در زندانهای افغانستان گفت: تحقیقات خود را درباره گزارش سازمان ملل آغاز کرده ایم.

در همین حال دولت افغانستان در آخرین واکنش خود به گزارش پیشین سازمان ملل اعلام کرده است که بر اساس تحقیقات کمیته نظارت داخلی این گزارشها نادرست و غیرمعتبر است.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی درباره گزارش سازمان ملل خواستار مجازات عاملان چنین اقداماتی از سوی دولت افغانستان شد.