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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۴

پرچم سرخ هنرمندان در سفر اربعین با اقبال مواجه شد؛ پخش مستند از سیما

پرچم سرخ هنرمندان در سفر اربعین با اقبال مواجه شد؛ پخش مستند از سیما

راوی مستند «کاروان اهالی هنر و رسانه» از پخش این مجموعه مستند که با محور سفر به اربعین تولید شده است در روزهای آینده از تلویزیون خبر داد.

محمدرضا باقری راوی مستند «کاروان اهالی هنر و رسانه» درباره حضور جمعی از هنرمندان، اهالی رسانه، شاعران و خانواده های شهدا برای زیارت اربعین به خبرنگار مهر بیان کرد: هر ساله ستاد اربعین شهرداری تهران، گروه‌های مختلفی از جمله ورزشکاران و خانواده‌های شهدا را به سفر اربعین اعزام می‌کند. همچنین هنرمندان و اهالی رسانه نیز کاروانی را تشکیل می‌دهند که سال های گذشته نیز تقریباً وجود داشت، هرچند به شکلی که امسال برگزار شد، نبود.

وی اضافه کرد: امسال این حرکت شکل خاص‌تر و هدفمندتری به خود گرفت. این اقدام تقریباً چند هفته پیش از اربعین و پس از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید صورت گرفت و ساز و کاری طراحی شد تا اعزام برای زیارت اربعین هدفمندتر صورت بگیرد.

باقری با اشاره به هدف از دعوت قشرهای مختلف تصریح کرد: هدف از دعوت این افراد، گرد هم آمدن اقشار مختلف در کنار یکدیگر در راهپیمایی عظیم اربعین، برای تشکر از مردم عراق، زیارت حرم مطهر و نیز انجام زیارت نیابتی از طرف رهبر شهید و خانواده ایشان بود.

وی اضافه کرد: حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در کنار هم، به ایده‌گرفتن، تولید آثار فرهنگی و هنری و شکل‌گیری تعاملاتی کمک می‌کند که شاید در تهران چنین فضایی کمتر فراهم شود. این روند در سال‌های پیشین نیز وجود داشته و مستندی نیز از این برنامه با نام «راویان پرچم سرخ» در ۳ قسمت تهیه شده است که ان‌شاءالله در روزهای آتی از تلویزیون پخش خواهد شد. ضمن اینکه کلیپ‌های کوتاهی نیز در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون منتشر شده است.

باقری با اشاره به حضور کاروان در راهپیمایی اربعین عنوان کرد: شرکت‌کنندگان در قالب دسته‌های عزاداری، ۲ نوبت با حمل پرچم‌های سرخ «یالثارات الحسین» به سمت حرم مطهر سیدالشهدا (ع) حرکت کردند که با استقبال و همراهی مردم مواجه شد. به‌گونه‌ای که حضور هنرمندان، زمینه‌ساز همراهی بیشتر مردم شد و این حرکت نمادین خون‌خواهی رهبر انقلاب که در امتداد خون‌خواهی سیدالشهدا (ع) است، به انجام رسید.

وی در پایان گفت: در مجموع، حضور حجت‌الاسلام شهاب‌ مرادی در کنار هنرمندان، همچنین هم‌نشینی چهره‌های جوان‌تر با چهره‌های باسابقه و تعامل هنرمندان تلویزیون و سینما، فضایی پربار و مؤثر پدید آورد و به نظر می‌رسد در پایان، تجربه‌ای مطلوب و ارزشمند رقم خورده است.

کد مطلب 6905490
عطیه موذن

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    نظرات

    • نازگل IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      باعرض سلام و ادب بهترین کار این است از هنرمندان دعوت شود مجددا مشغول به کار شوند چون خداوند بخشنده و مهربان می‌باشد همینطور پیامبر خوش خلق دین اسلام

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