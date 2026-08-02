پرچم سرخ هنرمندان در سفر اربعین با اقبال مواجه شد؛ پخش مستند از سیما

محمدرضا باقری راوی مستند «کاروان اهالی هنر و رسانه» درباره حضور جمعی از هنرمندان، اهالی رسانه، شاعران و خانواده های شهدا برای زیارت اربعین به خبرنگار مهر بیان کرد: هر ساله ستاد اربعین شهرداری تهران، گروههای مختلفی از جمله ورزشکاران و خانوادههای شهدا را به سفر اربعین اعزام میکند. همچنین هنرمندان و اهالی رسانه نیز کاروانی را تشکیل میدهند که سال های گذشته نیز تقریباً وجود داشت، هرچند به شکلی که امسال برگزار شد، نبود.
وی اضافه کرد: امسال این حرکت شکل خاصتر و هدفمندتری به خود گرفت. این اقدام تقریباً چند هفته پیش از اربعین و پس از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید صورت گرفت و ساز و کاری طراحی شد تا اعزام برای زیارت اربعین هدفمندتر صورت بگیرد.
باقری با اشاره به هدف از دعوت قشرهای مختلف تصریح کرد: هدف از دعوت این افراد، گرد هم آمدن اقشار مختلف در کنار یکدیگر در راهپیمایی عظیم اربعین، برای تشکر از مردم عراق، زیارت حرم مطهر و نیز انجام زیارت نیابتی از طرف رهبر شهید و خانواده ایشان بود.
وی اضافه کرد: حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در کنار هم، به ایدهگرفتن، تولید آثار فرهنگی و هنری و شکلگیری تعاملاتی کمک میکند که شاید در تهران چنین فضایی کمتر فراهم شود. این روند در سالهای پیشین نیز وجود داشته و مستندی نیز از این برنامه با نام «راویان پرچم سرخ» در ۳ قسمت تهیه شده است که انشاءالله در روزهای آتی از تلویزیون پخش خواهد شد. ضمن اینکه کلیپهای کوتاهی نیز در شبکههای اجتماعی و تلویزیون منتشر شده است.
باقری با اشاره به حضور کاروان در راهپیمایی اربعین عنوان کرد: شرکتکنندگان در قالب دستههای عزاداری، ۲ نوبت با حمل پرچمهای سرخ «یالثارات الحسین» به سمت حرم مطهر سیدالشهدا (ع) حرکت کردند که با استقبال و همراهی مردم مواجه شد. بهگونهای که حضور هنرمندان، زمینهساز همراهی بیشتر مردم شد و این حرکت نمادین خونخواهی رهبر انقلاب که در امتداد خونخواهی سیدالشهدا (ع) است، به انجام رسید.
وی در پایان گفت: در مجموع، حضور حجتالاسلام شهاب مرادی در کنار هنرمندان، همچنین همنشینی چهرههای جوانتر با چهرههای باسابقه و تعامل هنرمندان تلویزیون و سینما، فضایی پربار و مؤثر پدید آورد و به نظر میرسد در پایان، تجربهای مطلوب و ارزشمند رقم خورده است.
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