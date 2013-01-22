جابجایی هر 5 روز یکبار مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهم آذر ماه امسال محمدشریف ملک زاده به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب شد. در بخشی از حکم وی که به امضای رئیس جمهور رسیده بود آمد: "صیانت از میراث ملموس و معنوی فرهنگی و به روز سازی و معرفی آن به نسلهای پی در پی و حضور فعال در ثبت ملی و جهانی آثار و همچنین توسعه صنایع دستی و گردشگری از مسئولیت های مستمر است. "

اما ملک زاده با گذشت 51 روز از انتصابش در این سمت، رئیس سازمان میراث فرهنگی، 10 مدیرکل و معاون را در حوزه مدیریتی خود جابه جا کرده است. به عبارتی هر 5 روز یک مدیر و معاون به حکم رئیس برکنار و یا منصوب شده اند. این جا به جایی ها در دیگر بخشهای سازمان مانند معاونت گردشگری نیز ادامه داشته است. او پس از سه روز نشستن بر روی صندلی ریاست سازمان میراث فرهنگی ملک‌محمد نجفی، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های این سازمان را برکنار کرد.

نجفی ۱۳ تیرماه امسال در دوره ریاست سید حسن موسوی، حکم معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها را دریافت کرد ولی ملک زاده به جای او حسن شبان‌پور را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرد.

19 آذرماه امسال همزمان با جلسه معارفه رئیس جدید سازمان، محمد حسن صالحی‌مرام از معاونت صنایع دستی این سازمان خداحافظی کرد. پس از آن جابه جایی های دیگری از سوی ملک زاده با انتصاب امیر امینی به سمت سرپرستی معاونت صنایع دستی آغاز شد. وی عهده دار سمت معاونت سرمایه گذاری این سازمان نیز هست. اما امینی در این سمت ماندگار نشد چون روز 27 دیماه این صندلی به یحیی رحمتی، مدیر کل امور موزه های کشور رسید.

شریفی ها در البرز

رئیس سازمان میراث فرهنگی، در این مدت محمدرضا پوینده، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز را برکنار و "مرتضی شریفی" را که مدیر کل امور مراکز گردشگری بود به جای وی سرپرست این اداره کل منصوب کرد. او همچنین ده روز بعد، احد شریفی را جایگزین مرتضی شریفی و حکم مدیر کلی وی را امضا کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صادقی، مدیر کل ITسازمان را نیز تغییر داده و حسینی، معاون وی را جایگزین، کرده است.

به ترتیب عکس بالا از سمت چپ: ملک زاده، رئیس سازمان منتجبی، معاون گردشگری سابق خراسان رضوی، لادن تهرانی، مدیرکل توسعه گردشگری و شریفی مدیرکل مراکز گردشگری

معاون رئیس‌جمهور در ادامه عزل و نصب های حوزه مدیریتی خود، به سراغ برکناری مدیر کل بین‌الملل این سازمان رفت و محمد علی پروین مدیر کل بین‌الملل سازمان را برکنار کرد و به جای وی، لادن تهرانی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری، تبلیغات و بازاریابی معاونت گردشگری را به عنوان سرپرست جدید اداره کل بین‌الملل منصوب کرد.

اواخر آذر ماه نیز، مؤمنی به‌عنوان مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی منصوب شد. مومنی پیش از این، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان بوده است.

اما ماجرای جابه جایی مسعود منتجبی، معاون گردشگری استان خراسان رضوی روایت دیگری است. وی از خراسان رضوی به تهران منتقل شد تا در بخش معاونت گردشگری فعالیت کند اما تاکنون حکمی برای وی زده نشده و به عنوان کارشناس در معاونت گردشگری رفت و آمد می کند.

60 جا به جایی در 4 سال

معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در دوره ای که ملک زاده معاونت این بخش را بر عهده داشت، دارای دو بخش مدیریت گردشگری داخلی و خارجی بود که پس از رفتن وی از این سازمان، این چارت نیز دچار تغییرات شد تا آنکه دوباره با ورودش به سازمان، این دو حوزه مدیریتی به حالت اول برگشت.

به همین دلیل حوزه تغییر و تحولات به معاونت گردشگری نیز سرایت کرد و با حکم منوچهر جهانیان، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، حاج علی شیذری، که مدیر روابط عمومی معاونت گردشگری بود، در سمت گردشگری خارجی نشست این درحالی بود که شیذری، عملکرد مناسبی در روابط عمومی این معاونت از خود نشان نداده بود از سوی دیگر روی صندلی مدیریت گردشگری داخلی هم، بهروز جلالی، که معاون سابق میراث فرهنگی در تهران بود، نشست.

با این حال آخرین جابه جایی ها تا امروز دوم بهمن ماه متعلق به معصومه باکوچی است که با سابقه حضور در فدراسیون اسکواش بانوان، بنا به حکم آقای رییس به‌عنوان مدیر مجموعه‌ تاریخی فرهنگی نیاوران منصوب شد.

اما جا به جایی ها و تغییر مدیران آن هم در زمانی که هنوز جوهر حکم ریاست ملک زاده، خشک نشده تنها مربوط به ریاست وی در این سازمان نیست پیش از این زمانی که ملک زاده معاونت گردشگری سازمان را بر عهده داشت تنها در مدت چهارسال مدیریت 60 جابه جایی در رده مدیران کل و مشاوران خود داشته است.

به نظر می رسد با مهره چینی های پی در پی کارکنان این سازمان، امیدی به فعالیت های تخصصی در این سازمان وجود ندارد چون پایه صندلی های مدیریت در این سازمان تخصصی محکم نیست.

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گزارش از فاطیما کریمی