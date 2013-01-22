زمان اختصاص بودجه 91 دانشگاهها/ محقق نشدن بودجه مقاوم سازی

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بودجه جاری دانشگاهها گفت: به احتمال زیاد بودجه سه ماهه چهارم دانشگاهها این هفته با قولی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داده حداقل تا 85 درصد پرداخت خواهد شد.

وی از احتمال تجدید نظر در پرداخت رقم بودجه عمرانی دانشگاهها توسط دولت خبر داد.

معاون اداری مالی وزارت علوم تصریح کرد: تاکنون ده ماه از سال را بدون مشکل بودجه ای گذراندیم و اگر هم مشکلی بود نمود آن مشخص می شد، به عنوان مثال رئیس دانشگاه صنعتی شریف بارها اعلام کرد بودجه پژوهشی این دانشگاه پرداخت نشده در حالیکه مبلغ 11 میلیارد تومان جدا از بودجه تصویب شده، به این دانشگاه اختصاص یافت.

متکان همچنین درباره وضعیت مقاوم سازی دانشگاهها طی سال جاری، با بیان اینکه در بودجه سال 91 مبلغ 500 میلیارد تومان به شرط تحقق یافتن منابع برای مقاوم سازی دانشگاهها در نظر گرفته شد از محقق نشدن این بودجه خبر داد و گفت: به علت مسائلی که کشور طی سال جاری با آن روبرو بود اختصاص این رقم محقق نشد هر چند پیش از این در تصویب بودجه مذکور قید " اگر منابع محقق شود " ذکر شده بود.

این مقام مسئول در وزارت علوم، با یادآوری این موضوع که فضاهای دانشگاههای کشور به خصوص دانشگاههای دارای 40 تا 50 سال سن نیاز به مقاوم سازی در سازه ها دارند، اظهار داشت: کمیته ای در وزارت علوم برای این امر تشکیل شده که از متخصصان پژوهشگاه بین المللی زلزله در این زمینه کمک گرفتیم.

