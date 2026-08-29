محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم با تشریح آخرین وضعیت نقشههای پیشیابی هواشناسی استان قم اظهار کرد: بررسی دادههای هواشناسی نشان میدهد امروز شنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ میدهد.
وی افزود: وزش باد در امروز شنبه از سمت شرق خواهد بود و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان قم گفت: حداقل دمای شهر قم در روز شنبه ۲۵ درجه سانتیگراد و حداکثر دما نیز ۴۰ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
ترابیان ادامه داد: روند تغییرات دمایی طی امروز و فردا کاهشی خواهد بود اما از روز یکشنبه بار دیگر شاهد افزایش دما در استان خواهیم بود.
گردوخاک یکشنبه قم را فرا میگیرد
وی با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی استان در روز یکشنبه بیان کرد: آسمان قم در این روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود اما در برخی ساعات وزش باد شدید و وقوع گردوخاک انتظار میرود.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: سرعت وزش باد در روز یکشنبه نسبت به روز قبل افزایش مییابد و باد شرقی با سرعتی بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت در استان خواهد وزید.
ترابیان گفت: از دیگر تغییرات جوی پیشبینیشده برای روز یکشنبه، افزایش ابر در ساعات شب است که در نقشههای هواشناسی استان مشاهده میشود.
وی ادامه داد: حداقل دمای شهر قم در روز یکشنبه ۲۵ درجه و حداکثر دما ۴۲ درجه سانتیگراد پیشبینی شده که بیانگر افزایش دما نسبت به روز شنبه است.
جمکران گرمترین نقطه استان بود
وی همچنین با اشاره به ثبت دما در ۲۴ ساعت گذشته گفت: بر اساس اطلاعات ثبتشده ایستگاههای هواشناسی، شکوهیه با ثبت دمای ۱۹.۸ درجه سانتیگراد خنکترین صبحگاه استان قم را به خود اختصاص داد.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: جمکران نیز با ثبت دمای ۴۴ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان در ساعات بعدازظهر گذشته بود.
ترابیان تأکید کرد: با توجه به تغییرپذیری شرایط جوی، تغییرات احتمالی در پیشبینیها و اطلاعات تکمیلی در بولتنهای روزهای آینده لحاظ و اعلام خواهد شد.
قم- کارشناس هواشناسی استان قم گفت: آسمان قم امروز شنبه صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و وزش باد شدید همراه با گردوخاک در برخی ساعات روز یکشنبه، پدیده غالب جوی استان خواهد بود.
محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم با تشریح آخرین وضعیت نقشههای پیشیابی هواشناسی استان قم اظهار کرد: بررسی دادههای هواشناسی نشان میدهد امروز شنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ میدهد.
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