پلاتینی در خصوص مربیگری فرانسه به زیدان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "میشل پلاتینی" در گفتگو با شبکه "آر تی ال" که مجری آن "بیسنته لیزارازو" بود، در خصوص تجربه خودش به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه سخن گفت.

پلاتینی 57 ساله در نوامبر سال 1988 و تنها شش ماه پس از اینکه از دنیای فوتبال خداحافظی کرده بود جانشین "هنری میشل" در تیم ملی فرانسه شد.

بر پایه گزارش ساکرنت، زیدان به تازگی اعلام کرده که دوست دارد به مانند میشل پلاتینی کار مربیگری خود را از تیم ملی فرانسه آغاز کند.

پلاتینی گفت: این کار ساده ای نیست. شاید چیز خوبی نباشد که زیدان یکراست سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه شود. آنها هیچ حمایتی از من در خصوص مربیگری تیم ملی به عمل نیاوردند.

وی افزود: زیدان می خواهد به فوتبال بازگردد و تعهد خودش را به فرانسه نشان دهد. بسته به خودش است که کجا می خواهد برود اما فکر می کنم خوب نیست با تصور قدیس شدن زندگی کنی و خودت را درگیر کاری کنی که از نظر من کار خیلی بزرگی است.