شاهزاده هری "مشکل روانی" دارد/پایان ماموریت در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات شاهزاده هری در مورد تیراندازی به شبه نظامیان گفت وی احتمالا از بیماری روانی پیشرفته رنج می برد.

"ذبیح الله مجاهد" با بیان این مطلب افزود: 49 کشور با ارتش های قوی شان در جنگ با طالبان شکست خورده اند و اکنون این شاهزاده آمده و این جنگ را با بازی های پلی استیشن مقایسه می کند.

شاهزاده هری که سومین فرد در سلسله مراتب خاندان سلطنتی انگلیس به شمار می رود گفته است در جریان ماموریت های پرواز خود در جنوب افغانستان، شبه نظامیان طالبان را به ضرب گلوله کشته است.

در همین حال وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده ماموریت این شاهزاده در افغانستان پایان یافته و وی پس از 20 هفته به کشورش باز می گردد.

شاهزاه هری در این مدت به عنوان کمک خلبان بالگردهای آپاچی در میان نظامیان ارتش انگلیس مستقر در ولایت هلمند افغانستان فعالیت کرده است.