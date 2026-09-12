به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستانافروز بعدازظهر امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به رفع تصرف بیش از ۴۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در روستای «سهیل بیگی»، اظهار داشت: با اجرای سه حکم قطعی قضایی دراینرابطه نشان دادیم که قانون در برابر متجاوزان به اراضی کشاورزی و باغات، هیچ اغماضی نخواهد داشت.
وی، طرح «حکاک» را یکی از مؤثرترین و راهبردیترین برنامههای سازمان امور اراضی کشور دانست و ادامه داد: این طرح باهدف شناسایی، پاکسازی و جمعآوری تخلفات متمرکز در اراضی کشاورزی و باغات اجرا میشود و مأموریت آن مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز، پیکنی، ساختوساز، دیوارکشی، محصورسازی و تصرفات غیرقانونی در اراضی زراعی و باغها است.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان، تصریح کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که طرحهای پراکنده و موردی بهتنهایی پاسخگوی حجم تخلفات از اراضی کشاورزی نیست؛ طرح «حکاک» با رویکردی متمرکز، در بازه زمانی مشخص و در قالب عملیات فشرده، تمامی تخلفات یک حوزه را بهصورت همزمان شناسایی و جمعآوری میکند و همین ویژگی، اثر بازدارندگی آن را چندبرابر کرده است.
سرهنگ بوستانافروز با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی در امنیت غذایی کشور، گفت: هر مترمربع اراضی زراعی که از چرخه تولید خارج میشود، به معنای کاهش توان تولید غلات و محصولات راهبردی است. لرستان بهعنوان یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی کشور، حفاظت از اراضی حاصلخیز آن یک ضرورت ملی است و طرح حکاک ابزاری کارآمد برای تحقق این هدف است.
وی ضمن هشدار به متقاضیان تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف کشاورزی و باغات، تصریح کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با تخلفات اراضی در دستور کار یگان حفاظت امور اراضی استان است و اجرای احکام قطعی قضایی در طرح «حکاک» نشان میدهد که هیچ متخلفی از چشمه دستگاه قضایی و ضمانت اجراهای قانونی در امان نخواهد بود.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان از سرمایهگذاران و متقاضیان قانونی خواست برای تغییر کاربری و فعالیت در اراضی کشاورزی، پیش از هر اقدام، مجوزهای لازم را از سازمان امور اراضی استان دریافت کنند تا از برخورد قانونی و خسارت مالی مصون بمانند.
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