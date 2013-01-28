تلاش آمریکا و ژاپن برای جلوگیری از آزمایش هسته ای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های ژاپنی گزارش دادند که "شینسوکه سوگیاما" امروز دوشنبه با "گلیس دیویس" در توکیو دیدار کرده و موافقت خود را برای همکاری نزدیک به منظور جلوگیری از آزمایش هسته ای کره شمالی اعلام کردند.

خبرگزاری کیودو نیز اعلام کرد مقامات ژاپن و آمریکا موافقت خود را برای همکاری با کره جنوبی، چین و روسیه برای تحت فشار قرار دادن کره شمالی و جلوگیری از اقدامات تحریک آمیز اعلام کردند.

کره شمالی در سال گذشته اقدام به پرتاب موشک وهمچنین ماهواره به فضا کرد که این اقدام با واکنش های شدید قدرت های غربی مواجه شد از همین رو آمریکا بعد از هماهنگی با چین، پیش نویس قطعنامه ای را در محکومیت کره شمالی آماده کرد. در این پیش نویس، علاوه بر محکومیت کره شمالی بر افزایش تحریم های علیه این کشور تاکید شده بود.

