به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی چهارباندهکردن محور سرمست ـ قلاجه، با قدردانی از مردم، مسئولان و مدیران شهرستان گیلانغرب، اظهار کرد: تحقق مطالبات مردم و پیشرفت پروژههای عمرانی، نتیجه کار جمعی است و بدون همراهی استاندار کرمانشاه، مدیران اجرایی و کارشناسان دستگاههای مرتبط، به ثمر رسیدن این طرحها امکانپذیر نبود.
نماینده غرب استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، تسریع در اجرای پروژه راه سرمست ـ قلاجه را ضروری دانست و گفت: این طرح از مطالبات جدی مردم منطقه است و با وجود طیشدن مراحل کارشناسی و اخذ تأییدیههای لازم، باید تأمین اعتبار و روند اجرایی آن با جدیت دنبال شود.
حسینی خواستار جلوگیری از توقف عملیات اجرایی پروژههای ملی بهدلیل مسائل اجرایی، اعتباری و معارضات شد و بیان کرد: دستگاههای مسئول باید در چارچوب ضوابط قانونی، موانع پیشروی پیمانکاران را برطرف کنند تا پروژههای مهم منطقه بیش از این معطل نماند.
وی با قدردانی از پیگیریهای استاندار کرمانشاه در پیشبرد پروژههای توسعهای غرب استان گفت: اصلاح نقاط حادثهخیز گیلانغرب و تکمیل مسیرهای مواصلاتی از جمله محور اسلامآبادغرب ـ سرمست و جادههای منتهی به گیلانغرب شتاب گرفته است و در صورت نیاز، تقسیم پروژهها به چند قطعه و واگذاری آنها به پیمانکاران توانمند میتواند به افزایش سرعت اجرا کمک کند.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس، از پیگیری برای تأمین اعتبار اصلاح حدود هشت کیلومتر از نقاط حادثهخیز مسیر گیلانغرب خبر داد و افزود: بررسیهای فنی این طرح انجام شده است و انتظار میرود با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز شود.
وی با اشاره به موضوع سامانه گرمسیری و تأمین آب شرب شهر سرمست گفت: رفع مشکلات آبرسانی و تعیین تکلیف اراضی جامانده از طرحهای مرتبط با سامانه گرمسیری، از مطالبات جدی مردم است که باید با پیگیری دستگاههای اجرایی و همکاری وزارتخانههای ذیربط به نتیجه برسد.
نماینده غرب استان کرمانشاه با قدردانی از نیروهای مسلح، انتظامی، دستگاههای امنیتی، مدیران اجرایی، رسانهها و مردم منطقه، بر ضرورت تداوم همدلی و همکاری برای خروج گیلانغرب از محدودیتهای زیرساختی و شتاببخشی به روند توسعه این شهرستان تأکید کرد.
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