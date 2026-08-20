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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

حال و هوای حرم رضوی پیش از مراسم اربعین تدفین رهبر شهید

حال و هوای حرم رضوی پیش از مراسم اربعین تدفین رهبر شهید

مشهد- در این فیلم تصاویری از حرم مطهر امام رضا(ع) در آستانه برگزاری مراسم اربعین تدفین رهبر شهید را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6922470

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