https://mehrnews.com/x3cR9V ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ کد مطلب 6922470 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ حال و هوای حرم رضوی پیش از مراسم اربعین تدفین رهبر شهید مشهد- در این فیلم تصاویری از حرم مطهر امام رضا(ع) در آستانه برگزاری مراسم اربعین تدفین رهبر شهید را مشاهده میکنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6922470 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری خادمان حرم امام رضا(ع) در اربعین تدفین رهبر شهید اقامه نماز در حرم رضوی با حضور عزاداران مراسم اربعین تدفین رهبر شهید علم الهدی:حوزه های علمیه باید قدرت تبیین و اثرگذاری طلاب را تقویت کنند مراسم چهلم تدفین «آقای شهید ایران» در حرم امام رضا(ع) آغاز شد حجتالاسلام خسروپناه: رهبر شهید تمسک و انس عمیقی با قرآن داشتند حضور رهبر شهید در مراسم غبارروبی حرم رضوی طی سال های گذشته برچسبها رهبر شهید مشهد حرم امام رضا (ع)
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