سیاست های پیشگیرانه اولویت اصلی دیوان محاسبات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شراهی در جمع مسئولان استان افزود: ما آمادگی داریم هرگونه مشورت را به مدیران دستگاه های اجرایی استان برای فعالیت های جدید و یا دارای ابهام بدهیم و از مدیران تقاضا داریم تا بمنظور هموار شدن مسیرشان در این زمینه با ما همکاری تنگاتنک داشته باشند.

وی افزود: یکی از مهمترین اولویت های ما اجرای پروژه سنا دراستان است. «سنا» مخفف سامانه نظارت الکترونیکی است و با اجرای این پروژه کلیه دستگاه های اجرایی استان از طریق شبکه دولت به دیوان وصل می شوند.

شراهی با بیان اینکه اجرای این کار از چند منظر مفید است گفت: علاوه بر امنیت مبادله اطلاعات و بالا رفتن سرعت و دقت در رسیدگی، هزینه ها نیز کاهش می یابد بعنوان مثال دستگاه های اجرایی استان در حال حاضر ماهانه 300 هزار تومان برای برقراری اتصال از طریق اینترنت هزینه می کنند که با اجرای این پروژه حذف می شود و همچنین هزینه های نیروی انسانی مورد نیاز نیز کاهش می یابد.

مدیر کل دیوان محاسبات استان افزود: جایگاه ذیحسابان در ادارات کل مشخص است و ذیحسابان بالاترین مقام مالی دستگاه و ناظر حین خرج هستند. در برخی از دستگاه های استانی تحمیل دستورات و برخوردهایی با ذیحسابان می شود که نباید اینگونه باشد پس ضرورت دارد هماهنگی و همراهی لازم با ذیحسابان صورت پذیرد.

وی بیان کرد: وضعیت بودجه را همه امسال می دانند و لمس کرده اند پس ضرورت دارد همه در بحث صرفه جویی هزینه ها کوشا باشیم و نتنها غیر ضروریها بلکه کم ضرورت ها را هم از هزینه ها حذف کنیم.

وی با بیان اینکه که نرم افزارهایی که دراستان استفاده می شود را متحدالشکل کنیم تصریح کرد: تکالیف قانون برنامه پنجم و تبصره های قانون بودجه 91 مورد توجه قرار گیرد.

شراهی در ادامه با بیان اینکه دستگاه های نظارتی بر بحث خود کنترلی در دستگاه ها تاکید دارند گفت: سیستمهای کنترل داخلی در بیشتر دستگاههای اجرایی ضعیف است و هیچ دستگاه و نهادی را نمی توان به صورت کامل و ریز رسیدگی کرد بنابراین خودکنترلی باید در دستور مدیران دستگاه ها باشد.