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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۹

ایستگاه صد و هشتاد و یکم حضور مردم لنگرود در میدان

ایستگاه صد و هشتاد و یکم حضور مردم لنگرود در میدان

لنگرود- همزمان با قرار صد و هشتاد و یکم، مردم لنگرود به میدان آمدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6930695

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