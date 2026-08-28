https://mehrnews.com/x3cVBM ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۹ کد مطلب 6930695 استانها گیلان استانها گیلان ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۹ ایستگاه صد و هشتاد و یکم حضور مردم لنگرود در میدان لنگرود- همزمان با قرار صد و هشتاد و یکم، مردم لنگرود به میدان آمدند. دریافت 9 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6930695 کپی شد مطالب مرتبط روایت ۱۸۱ شب وفاداری مردم دیار آفتاب یکصد و هشتاد و یکمین قرار شبانه مردم رشت در دفاع از وطن حضور و ایستادگی مشهدی ها برای انقلاب اسلامی به شب ۱۸۱ رسید سجودی: ظرفیت زیرساخت برق لنگرود ۱۹ درصد افزایش یافت اسدیان: لنگرود آماده جهش در مسیر توسعه شهری است گلشن: ۱۶۷۹ میلیارد تومان پروژه عمرانی در لنگرود به بهرهبرداری رسید برچسبها تجمع مردمی شهرستان لنگرود حماسه حضور
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