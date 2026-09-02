به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی جلالی‌پور پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اجرای رویداد ملی «جشن عاطفه‌ها» در گیلان اظهار کرد: این پویش با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌ آموزان تحت حمایت کمیته امداد از جمله کیف، کفش، پوشاک و لوازم‌التحریر در آستانه سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ نیکوکاری و احسان از اهداف برگزاری این پویش است، افزود: کمک به تحصیل و علم‌آموزی نوجوانان و جوانان و تأمین بخشی از نیازهای دانش‌آموزان کم‌برخوردار در آستانه آغاز سال تحصیلی از دیگر اهداف این رویداد ملی است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه حدود ۲۰ هزار دانش‌آموز در استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند، تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت مؤسسات خیریه، مراکز نیکوکاری و همچنین تعامل و هم‌افزایی با دستگاه‌های دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، فعالان اقتصادی، اصناف، بازاریان و بانک‌ها، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن عاطفه‌ها و تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت باشیم.

جلالی‌پور درباره شیوه‌های مشارکت مردم و خیران در این پویش گفت: دفاتر ۳۰ گانه کمیته امداد در سطح استان، مراکز نیکوکاری و پایگاه‌های نمادین مستقر در محل تجمعات شبانه، آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار هستند.

وی ادامه داد: مردم خیر و نیکوکار گیلان می‌توانند با شماره‌گیری کد #۰۱۳۸۸۷۷ یا واریز کمک‌های نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۹۵-۷۶۷۸ و شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ نزد بانک ملی، در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.