به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سجاد سلمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی این نوجوان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و بررسیهای تخصصی، محل حضور این دختر نوجوان را در منزل یکی از آشنایان وی در یکی از شهرستانهای استان البرز شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان صومعهسرا با بیان اینکه این نوجوان در صحت و سلامت پیدا شده است، گفت: مأموران انتظامی برای بازگرداندن وی به گیلان به استان البرز اعزام شدهاند.
سلمانی با تأکید بر ضرورت توجه خانوادهها به مسائل روحی و روانی نوجوانان تصریح کرد: خانوادهها در صورت بروز اختلاف و تنش، از ظرفیت مشاوران و کارشناسان مربوطه استفاده کنند تا از تشدید مشکلات و ایجاد نگرانی و تشویش در خانواده و جامعه جلوگیری شود.
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