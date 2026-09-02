به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پلی‌لیستِ ابی» بر اساس نمایشنامه شناخته‌شده Every Brilliant Thing نوشته دانکن مک‌میلان و جانی داناهو شکل گرفته است اما در نسخه ایرانی، ابراهیم امینی علاوه بر کارگردانی، دراماتورژی اثر را نیز بر عهده دارد و متن را با تکیه بر تجربه‌های شخصی خود بازآفرینی کرده است.

گروه تئاتر «معرکه» پیش از این نمایش «ترور» را روی صحنه برد؛ اثری که به‌زودی اکران آنلاین خود را در فیلم‌نت آغاز می‌کند.

«پلی‌لیستِ ابی» تازه‌ترین اثر جدید گروه تئاتر «معرکه» به تهیه‌کنندگی علی حسام‌فر است و به‌زودی در تماشاخانه هما روی صحنه می‌رود.

طراح گرافیک این نمایش غزال صفوی است.