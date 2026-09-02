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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

مسکو: ناتو خود را برای جنگ با روسیه آماده می‌کند

مسکو: ناتو خود را برای جنگ با روسیه آماده می‌کند

یک مقام روس به زمینه سازی ناتو برای جنگ افروزی علیه این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که ناتو علنا خود را برای جنگ با این کشور آماده کرده و شرایط را به سمت درگیری نظامی با روسیه پیش می برند.

وی بیان کرد که این روند در موضع گیری های ناتو و رفتارهای این ائتلاف کاملا مشهود است.

گروشکو پیشتر نیز در حاشیه مجمع اقتصادی شرق گفت: مسکو تمام ابزارهای نظامی-فنی لازم را برای تأمین امنیت خود در برابر فعالیت‌های غرب در نزدیکی مرزهای خود در اختیار دارد.

وی افزود: روسیه در ساختار نظامی خود، فعالیت‌های تهاجمی ناتو را در نزدیکی مرزهای خود مد نظر قرار می‌دهد.

کد مطلب 6935351

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