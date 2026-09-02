به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که ناتو علنا خود را برای جنگ با این کشور آماده کرده و شرایط را به سمت درگیری نظامی با روسیه پیش می برند.
وی بیان کرد که این روند در موضع گیری های ناتو و رفتارهای این ائتلاف کاملا مشهود است.
گروشکو پیشتر نیز در حاشیه مجمع اقتصادی شرق گفت: مسکو تمام ابزارهای نظامی-فنی لازم را برای تأمین امنیت خود در برابر فعالیتهای غرب در نزدیکی مرزهای خود در اختیار دارد.
وی افزود: روسیه در ساختار نظامی خود، فعالیتهای تهاجمی ناتو را در نزدیکی مرزهای خود مد نظر قرار میدهد.
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