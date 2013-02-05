دیدار با منچستر بازی بزرگی برایم بود/ مشکلی برای هماهنگی با بازیکنان ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان دژاگه پیش از شروع تمرین صبح چهارشنبه تیم ملی در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی با لبنان اولین بازی ما در جام ملت‌های آسیاست و به همین خاطر اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر ما از لبنان در مقدماتی جام جهانی شکست خوردیم و حالا می‌خواهیم در تهران جبران کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: همه بازیکنان می‌خواهند در این مسابقه پیروز باشند. اگر لبنان را شکست بدهیم برای جام جهانی هم امیدوار می‌شویم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به حضور مردم در ورزشگاه آزادی خاطر نشان کرد: مردم همیشه در کنار تیم ملی هستند، آنها در بازی با ازبکستان هم 90 دقیقه پشت ما بودند اما حیف بود که در آن بازی شکست خوردیم. من می‌دانم هوادارن تیم ملی همیشه از ما حمایت می‌کنند و وقتی به ورزشگاه می‌آیند حریفانمان با ترس بازی می‌کنند.

وی با بیان اینکه بازی قبل ایران با لبنان تمام شده است، یادآور شد: برای بازی آماده هستیم و از دقیقه اول تا آخر برای پیروزی می‌جنگیم.

دژاگه در خصوص وقت کشی بازیکنان لبنان تاکید کرد: نمی‌شود برای وقت کشی حریف کاری کرد، این مسائل همیشه در فوتبال هست. ما نباید اجازه دهیم آنها به گل برسند. باید بازی را خیلی زود به سمت خودمان برگردانیم (زود گل بزنیم).

وی در پاسخ به این سئوال که چرا دیروز همراه سایر ملی پوشان تمرین نکرد، گفت: دیروز سرمربی تیم ملی به من گفت استراحت کنم. سعی و تلاشم این است که امروز صبح همراه سایر ملی پوشان خوب تمرین کنم و انشاءالله برای بازی آماده باشم: یک جلسه تمرین با ملی پوشان مشکلی بوجود نمی آورد چون بازیکنان را می‌شناسم و چند بار با آنها تمرین کرده‌ام.

بازیکن ملی پوش تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان درباره حضورش مقابل منچستریونایتد در دیدار این تیم با فولهام گفت: بازی بزرگی برایم بود اما حیف شد که باختیم ما شانس‌های زیادی برای گلزنی داشتیم اما وین رونی یک شانس داشت و آن توپ را وارد دروازه ما کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در چارچوب رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف لبنان می رود