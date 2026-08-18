هشدار رگبار و رعدوبرق در ۹ استان؛ گرما همچنان در تهران ماندگار است

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سهشنبه، ۲۷ مرداد) در سواحل شمالی و ارتفاعات البرز رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود. همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده و وزش باد رخ میدهد.
وی افزود: فردا (چهارشنبه، ۲۸ مرداد) در ارتفاعات واقع در شمال غرب و غرب کشور و در دامنههای جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین و البرز، بهویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز پنجشنبه (۲۹ مرداد) در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز و روز جمعه (۳۰ مرداد) در استانهای گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی، ابرناکی و رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
وی یادآور شد: طی سه روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۷ مرداد) صاف است و از بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۳۰ درجه و حداکثر دمای آن ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی ادامه داد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات با افزایش وزش باد همراه میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: تا روز پنجشنبه (۲۹ مرداد) در بعضی ساعات در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تاحدی مناطق مرکزی استان تهران، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
وی افزد: در بخشهای جنوبی استان تهران، بهویژه در مرز جنوبی استان، گاهی وزش باد خیلی شدید همراه با گردوخاک مورد انتظار است.
ضیائیان در پایان با اشاره به تداوم گرمای هوا در پایتخت خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده ماندگاری توده هوای گرم روی استان تهران مورد انتظار است.
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