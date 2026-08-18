سرلشکر ایزدی: اقتدار ایران نیازمند صیانت است/تسلط بر مبادی راهبردی

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر «مصطفی ایزدی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح سه شنبه در آیین بزرگداشت اربعین قائد شهید امت در بجنورد، با اشاره به مبانی فکری انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی برخلاف مسیر کفر که انسان را به تباهی میکشاند و محور حکمرانی آن استثمار انسان است، دارای تفسیری روحانی از جهان و انسان بوده و به دنبال احیای فطرت حقجوی انسانهاست.
سرلشکر ایزدی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی مسیر شهادت، ایستادگی و مقاومت را به بشریت عرضه کرد، گفت: دشمن با طراحی سناریوی براندازی و تجزیه وارد میدان شد؛ اما در همه عرصهها شکست خورد و نتوانست به صنعت هستهای ایران دسترسی پیدا کند.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه فرهنگ شهادت در انقلاب اسلامی عنوان کرد: انقلاب اسلامی طریق شهادت را برای بشریت عرضه و امام شهید انقلاب، این مسیر روشن را رونمایی و احیا کرد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب شخصیتی بیاعتنا به زخارف دنیا و حکیمی برجسته در جهان اسلام بود، تأکید کرد: مسیر هستهای، علمی و پیشرفت کشور را با قوت ادامه خواهیم داد و به فضل الهی نصرت از آنِ خداوند است.
سرلشکر ایزدی با تأکید بر تداوم مسیر پیروزی جبهه مقاومت گفت: رزمندگان اسلام در تمام جبههها نصرت و عظمت را کسب کردهاند و این مسیر روشن پیروزی همچنان ادامه خواهد داشت.
رمز پیروزی انقلاب، ایمان به خدا و اعتماد به مردم است
جانشین فرمانده کل سپاه، ایمان به هدف و اتکا به مردم را از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: امام شهید ما ایمان عمیقی به هدف مبارزه و ایستادگی در برابر دشمن داشت و رهبر انقلاب نیز به مردم و تواناییهای آنان ایمان داشت و همین باور، زمینهساز پیروزی در جبهههای مختلف شد.
وی افزود: دفاع مقدس هشتساله، عرصهای بود که در آن دست قدرت الهی را بهوضوح مشاهده کردیم و این مسیر با توکل بر خدا و اعتماد به قدرت مردم پیش رفت.
سرلشکر ایزدی ادامه داد: در ۴۷ سال گذشته نیز نظریه اتکا به مردم و تکیه بر ظرفیتهای داخلی، یکی از عوامل اصلی موفقیت و پیروزی جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف بوده است.
دشمن با نقشه براندازی و تجزیه وارد میدان شد
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به طراحی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمن با یک نقشه قطعی برای براندازی و تجزیه وارد میدان شد و حتی الگوهایی مانند «ونزوئلا» را برای ایران طراحی کرده بود؛ اما در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند.
وی با انتقاد از سیاستهای آمریکا افزود: دشمن در عرصههای مختلف شکست خورد و نتوانست به صنعت هستهای ایران دسترسی پیدا کند. ما با رهبری امام شهید و رهبر معظم انقلاب پیروز شدهایم و با اتکا به خداوند، مردم و ظرفیتهای کشور، این مسیر پیروزی را ادامه خواهیم داد.
آیندهنگری رهبر انقلاب پشتوانه قدرت دفاعی ایران
سرلشکر ایزدی با اشاره به نقش آیندهنگری رهبران انقلاب در شکلگیری توان دفاعی کشور گفت: در سالهای مختلف رهبریِ امام شهید، بهروشنی شاهد آیندهنگری دقیق و راهبردی ایشان بودم و همین نگاه، مسیر پیشرفت کشور را در بسیاری از عرصهها ترسیم کرد.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: اگر امروز نیروی هوافضای ما توانسته است در برابر یکی از بزرگترین قدرتهای نظامی جهان ایستادگی کند، این توانمندی حاصل درایت، آیندهنگری و سرمایهگذاری راهبردی امام شهید و رهبر معظم انقلاب است.
وی با اشاره به تحولات اخیر خاطرنشان کرد: اتفاق بزرگی رخ داده است و دلدادگان جمهوری اسلامی ایران امروز احساس شعف و غرور دارند؛ چراکه افول آمریکا را همه به چشم دیدند.
سرلشکر ایزدی گفت: فتوحات و دستاوردهای انقلاب اسلامی در سالهای گذشته، مزد جهاد، ایستادگی، صبر و مقاومت مردم ایران است و این مسیر با همین روحیه ادامه خواهد یافت.
توکل به خدا و اعتماد به مردم کلید خنثیسازی توطئههای دشمن است
جانشین فرماندهکل سپاه با تأکید بر اینکه توکل به خداوند و اعتماد به مردم، کلید گشایش مشکلات و خنثیکننده ترفندهای دشمنان بوده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خداوند و رهبری حکیمانه، مراحل سخت را با صلابت پشتسر گذاشته و اهداف شوم دشمنان را با شکست مواجه کرده است.
وی با اشاره به پیام انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیام این انقلاب، آزادی، رستگاری و آسایش مردم است؛ پیامی که استکبار تاب تحمل انتشار و گسترش آن را ندارد.
سرلشکر ایزدی افزود: دشمنان خبیث با اهدافی همچون اضمحلال، براندازی و تجزیه ایران، تسلط بر منابع نفتی و تنگه هرمز، نابودی تمدن ایرانی ـ اسلامی، انهدام نیروهای مسلح و جبهه مقاومت و محو صنعت هستهای، از هیچ ترفندی فروگذار نکردند؛ اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر خداوند و هدایت رهبری حکیمانه، تمامی این مراحل دشوار را پشتسر گذاشت.
جانشین فرماندهکل سپاه همچنین با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و رزمندگان جبهههای مختلف گفت: مجاهدت یگانهایی همچون لشکر امام رضا (ع)، تیپ جوادالائمه (ع) و شهدای والامقامی مانند شهید نوری و فرماندهانی همچون سردار محمدزاده، در هموارشدن مسیر پیروزیها نقشآفرین بوده است.
حضور مردم تمام نقشههای دشمن را خنثی کرد
وی درباره نقش مردم در تحولات اخیر کشور گفت: حضور و قیام آگاهانه مردم در نبرد اخیر، تمامی ترفندهای دشمنان را بیاثر کرد؛ بهگونهای که نهتنها خطراتی همچون تجزیه کشور منتفی شد، بلکه انسجام و اقتدار ملی نیز بیش از گذشته استحکام یافت.
سرلشکر ایزدی با تأکید بر توانمندیهای راهبردی نیروهای مسلح اظهار داشت: تسلط کامل نیروهای مسلح بر تنگه هرمز بهعنوان یکی از شریانهای حیاتی انرژی، صنعت و اقتصاد جهان، کنار جهش چشمگیر توانمندیهای موشکی و پدافند نوین، قدرت بازدارندگی فوقالعادهای ایجاد کرده و دشمنان را به انفعال و احتیاط واداشته است.
جانشین فرماندهکل سپاه اضافه کرد: در عرصه منطقهای نیز جبهه مقاومت با تسلط بر مبادی راهبردی همچون دریای سرخ و تنگه بابالمندب، در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی گامهای استواری برداشته است.
وی با توجه به واردآمدن خسارت سنگین به توان هوایی دشمن گفت: سقوط بیش از ۲۰۰ فروند از هواگردهای دشمن، اعم از پهپادها و هواپیماهای باسرنشین، افکار عمومی آمریکا را با پرسشهای جدی مواجه کرده و موجب تزلزل رژیم صهیونیستی شده است.
سرلشکر ایزدی ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائهشده، ۸۰ درصد جوانان آمریکایی با جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند و این مسئله نشان میدهد روایتسازیهای جریان سلطه نیز نتوانسته است افکار عمومی را بهطور کامل با سیاستهای جنگطلبانه همراه کند.
ولایت فقیه؛ محور اقتدار جمهوری اسلامی ایران
جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت صیانت از بنیانهای اقتدار جمهوری اسلامی گفت: آنچه این اقتدار و موقعیت ممتاز را برای انقلاب اسلامی رقم زده و نیازمند صیانت است، نظام ولایت فقیه است که امام راحل (ره) و رهبر شهید، با وجود تمامی فشارها، حاکمیتی بالنده را بر پایه آن بنیان نهادند.
وی مبنای فکری جمهوری اسلامی ایران را اجرای تعالیم قرآن در سایه ولایت فقیه دانست و افزود: جمهوری اسلامی امروز الگویی موفق و نوین را به جهان عرضه میکند.
سرلشکر ایزدی با اشاره به ۴۷ سال فشار و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ملت خداجوی و سرافراز ایران طی این سالها همواره با تحریم، محاصره اقتصادی، جنگ و تحرکات تسلیحاتی گروههای ضدانقلاب در مرزها مواجه بوده است، اما رزمندگان اسلام با صلابت و اقتدار، این تهدیدها را یکی پس از دیگری خنثی کردهاند.
جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: با وجود تمامی فشارها، کشور در حوزههای مختلف اقتصادی در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد و با بهرهگیری از ظرفیتهای فراوان ملی و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.
شهادت رهبر انقلاب مسئولیت ما را مضاعف کرده است
وی با تأکید بر ضرورت حضور آگاهانه در جبهه حق علیه باطل گفت: رسالت امروز ما حضور هوشمندانه و آگاهانه در نبرد حق علیه باطل است؛ نبردی که بر اساس وعده الهی، فرجام آن پیروزی جبهه حق خواهد بود.
سرلشکر ایزدی با یادآوری اهمیت جهاد تبیین تصریح کرد: تبیین حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران و تشریح مبانی و جایگاه نظریه ولایت فقیه، امروز یک ضرورت حیاتی است و باید با جدیت دنبال شود.
جانشین فرماندهکل سپاه اضافه کرد: امروز با شهادت رهبر گرانقدر و ثقل امانت انقلاب، مسئولیت ما بیش از گذشته سنگین شده است و باید با مجاهدت، بصیرت و ایستادگی بیشتر در مسیر شهدای والامقام گام برداریم.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، حفظ هوشیاری، تقویت ایمان و تبیین صحیح واقعیتها از مهمترین وظایف نیروهای مؤمن و انقلابی است و باید اجازه نداد روایتهای تحریفشده، حقیقت مسیر انقلاب و آرمانهای شهدا را تحتالشعاع قرار دهد.
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