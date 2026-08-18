حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع سه حادثه رانندگی در محورهای پیرانشهر - نقده، میاندوآب - مهاباد و چالدران ش خوی، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل حوادث اعزام شدند.

وی ادامه داد: در نخستین حادثه، انحراف یک دستگاه پژو ۴۰۵ از جاده در محور پیرانشهر–نقده، ۲ فوتی و ۳ مصدوم بر جای گذاشت. مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی گفت: در حادثه‌ای دیگر در محور میاندوآب–مهاباد، برخورد دو دستگاه پژو پارس منجر به یک فوتی و یک مصدوم شد که مصدوم پس از دریافت خدمات امدادی به مرکز درمانی انتقال یافت.

وی اضافه کرد: همچنین برخورد پیکان وانت با پرشیا در محور چالدران–خوی، یک فوتی و ۲ مصدوم بر جای گذاشت. مصدومان این حادثه نیز پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی گفت: در مجموع، این سه سانحه رانندگی در کمتر از ۲۴ ساعت، جان ۴ نفر را گرفت و ۶ نفر دیگر را مصدوم کرد، حوادثی که بار دیگر ضرورت توجه جدی رانندگان به سرعت مطمئنه، رعایت قوانین رانندگی و احتیاط در محورهای مواصلاتی استان را یادآور می‌شود.