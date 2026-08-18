رضایی: به نظم پسا آمریکایی در خلیج فارس خوش آمدید!

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در کنایه‌ای به مقامات آمریکایی نوشت: فاصله‌ی میان ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی واشنگتن تا تنگه هرمز هم بیشتر است!



وی در ادامه افزود: به نظم پساآمریکایی در خلیج فارس خوش آمدید.