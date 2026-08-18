رضایی: به نظم پسا آمریکایی در خلیج فارس خوش آمدید!

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی و در کنایهای به مقامات آمریکایی نوشت: فاصلهی میان ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی واشنگتن تا تنگه هرمز هم بیشتر است!
وی در ادامه افزود: به نظم پساآمریکایی در خلیج فارس خوش آمدید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در کنایهای به مقامات آمریکا نوشت: فاصلهی میان ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی واشنگتن تا تنگه هرمز هم بیشتر است!
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی و در کنایهای به مقامات آمریکایی نوشت: فاصلهی میان ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی واشنگتن تا تنگه هرمز هم بیشتر است!
کد مطلب 6920754
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