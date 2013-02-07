انقلاب اسلامی بزرگترین و مردمی ترین انقلاب قرن حاضر است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نادری صبح پنجشنبه در جمع جمعی از بانوان ایلامی در استانداری اظهار داشت: انقلاب اسلامی براساس خاستگاهی که مبتنی بر ارزشهای دینی و اسلامی علاوه بر تاثیر بر ادبیات جهان، تاثیر شگرف و عمیقی در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی،اقتصادی هم در داخل مرزها و هم در خارج مرزها داشته است .

وی به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی، آفریقا، آمریکای لاتین اشاره کرد و افزود: یکی از توسعه دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی دستاورد سبک زندگی اسلامی ایرانی است که نشانگر ارزشها ،رفتارها ،باورها وفرد وجامعه است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به اینکه درحال گذر از مرحله سوم و ورود به مرحله چهارم انقلاب اسلامی هستیم، بیان داشت: مرحله تحقق جامعه اسلامی که همان تحقق شکوهمند برپایه زندگی اسلامی ایرانی است با شروع انقلاب بوده که تحقق نهایی آرمانهای امام با جهانی شدن تمدن اسلامی صورت گرفته که تجلی اثر آن در حوزه اقتصاد ،رسانه ،معماری، فرهنگی و سیاسی است .

نادری در ادامه اظهار داشت: یکی از این حوزه ها آثار سبک زندگی،بحث تشکیل و تحکیم و تعالی نهاد خانواده در سایه خانواده ایرانی است که مبین بر آموزه های دینی است .

وی با بیان اینکه خانواده ای که مناسبات و روابط آن بر اساس حقوق اسلامی باشد رکن اصلی وتوسعه و پیشرفت جامعه است، تصریح کرد: احیای شخصیت و جایگاه زنان و برجسته نمایی و نقش بی بدیل آنها در جامعه از خانواده آغاز می شود .

نادری ادامه داد: زنان علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت فرزندان است در سایر حوزه ها نقش برجسته ای دارند .