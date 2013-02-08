  1. ورزش
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

مهدی محمدنبی خبر داد:

عقیلی دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارد/ سرپرست تیم ملی می‌مانم

عقیلی دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارد/ سرپرست تیم ملی می‌مانم

دبیرکل فدراسیون فوتبال با اشاره به قهر مدافع تیم ملی از اردوی این تیم گفت: هادی عقیلی دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی با تاکید بر اینکه چنین اقدامی باید برای همیشه در فوتبال ایران ریشه کن شود ضمن بیان این مطلب افزود: بازیکنانی که پیراهن تیم ملی را به دست می آورند نباید به راحتی این پیراهن را از دست بدهند. یک مربی زمانی می تواند حضور یک بازیکن را در ترکیب اصلی تضمین کند که آن بازیکن تمام شرایط ایده ال را داشته باشد.

وی با تاکید که باید جلوی این اقدام گرفته شود خاطرنشان کرد: نباید اینطور باشد که فردا هر بازیکنی دلش خواست اردوی تیمش را ترک کند و برود. فدراسیون فوتبال قطعا در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد چرا که تصمیم گرفتن در مورد تیم ملی در اختیار خود ماست. در این شرایط فعلا آقای عقیلی جای در تیم ملی نخواهد داشت.

مهدی محمدنبی که صبح امروز جمعه با برنامه ورزش و مردم گفتگو می کرد در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان به عنوان سرپرست تیم ملی فعالیت خواهد کرد گفت: در دیدارهای آینده تیم ملی هم به عنوان سرپرست فعالیت خواهم کرد.

کد مطلب 1811801

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