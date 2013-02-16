محسن علی اکبری درباره زمان اکران پرسیمرغ‌ترین فیلم سی و یکمن جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: نسخه‌ای از فیلم که در جشنواره فجر به نمایش درآمد 104 دقیقه بود که باید برای اکران عمومی آن را کمی کوتاه کنیم.

وی افزود: با دریافت واکنش ها و بازتاب‌های مخاطبان از تماشای فیلم به این نتیجه رسیدیم که فیلم باید کوتاه شود و قطعا به زودی این کار را انجام می‌دهیم. زیرا در شهرستان‌ها نیز زمان بالای فیلم در اکران مشکلاتی به همراه خواهد داشت.

به گفته وی، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اوایل تابستان امسال فیلم "استرداد" اکران عمومی خواهد شد.

این فیلم برای اولین‌بار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان می‌پردازد. در این فیلم به کارگردانی علی غفاری، حمید فرخ نژاد، فرهاد قائمیان، الیسا کاچر، الکساندر ناوانف، منصور چراغی پور، صالح میرزآقایی و... بازی می کنند.

این فیلم در جشنواره فجر جوایز متعددی را از آن خود کرد. که از میان آنها می‌توان به سیمرغ بهترین فیلم اشاره کرد. نکته جالب درباره رویکرد داوران جشنواره فجر امسال این بود که این فیلم میلیاردی را در 14 رشته نامزد دریافت سیمرغ کرده بودند.