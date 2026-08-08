مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، از صبح شنبه تا روز دوشنبه، شرایط جوی در گلستان آرام خواهد بود و افزایش نسبی دما در این مدت مورد انتظار است.

وی افزود: از روز سه‌شنبه با نفوذ تدریجی زبانه‌های سامانه پرفشار به استان، آسمان گلستان بار دیگر ابری‌تر می‌شود و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: همزمان با ورود این سامانه، کاهش نسبی دما نیز در استان پیش‌بینی می‌شود.

اصحابی خاطرنشان کرد: شهروندان و مسافران طی روزهای آینده می‌توانند از شرایط جوی نسبتاً آرام استان بهره‌مند شوند، هرچند از روز سه‌شنبه تغییرات جوی و افزایش ناپایداری‌ها در گلستان انتظار می‌رود.