مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی، از صبح شنبه تا روز دوشنبه، شرایط جوی در گلستان آرام خواهد بود و افزایش نسبی دما در این مدت مورد انتظار است.
وی افزود: از روز سهشنبه با نفوذ تدریجی زبانههای سامانه پرفشار به استان، آسمان گلستان بار دیگر ابریتر میشود و احتمال وقوع بارشهای پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: همزمان با ورود این سامانه، کاهش نسبی دما نیز در استان پیشبینی میشود.
اصحابی خاطرنشان کرد: شهروندان و مسافران طی روزهای آینده میتوانند از شرایط جوی نسبتاً آرام استان بهرهمند شوند، هرچند از روز سهشنبه تغییرات جوی و افزایش ناپایداریها در گلستان انتظار میرود.
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