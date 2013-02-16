فعاليت تنها سه مزرعه قارچ در خراسان شمالي/ توليد سالانه 100 تن قارچ

حيدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در خراسان شمالي پنج مزرعه قارچ در شهرستان هاي بجنورد، شيروان و فاروج وجود دارد كه از اين تعداد سه مزرعه فعال بوده و دو مزرعه نيز به علت مشكلات مالي غيرفعال شده اند.

وي با بيان اينكه ظرفيت اسمي اين مزارع حدود 300 تن قارچ است، اظهار داشت: در حال حاضر از مزارع قارچ فعال استان به طور ميانگين ساليانه حدود 100 تن قارچ برداشت مي شود.

نامور مزارع قارچ فعال در استان را شامل دو مزرعه توليد قارچ دكمه اي و يك مزرعه قارچ صدفي در شهرستان بجنورد ذكر كرد و افزود: قارچ دكمه اي در استان از مقبوليت بيشتري برخوردار بوده و غالب توليد را شامل مي شود اما قارچ صدفي بيشتر به صورت خودمصرفي و فرآوري شده در اغذيه ها و فست فودها مورد استفاده قرار مي گيرد.

به گفته وي توليد قارچ در مزارع در طول سال به طور ميانگين در پنج دوره انجام مي شود اما در خراسان شمالي به دليل فراهم نبودن شرایط در فصل گرما، کمبود نقدینگی و بدهی بانكي توليدكنندگان، كشت قارچ در طول سال در سه دوره انجام مي شود.

اين مسئول اظهار داشت: در مزارع پرورش قارچ استان 15 نيروي انساني به صورت مستقيم مشغول فعاليت هستند.

مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي تصريح كرد: متقاضيان راه اندازي مزرعه پرورش قارچ مي بايست از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پروانه فعاليت دريافت كنند و سازمان جهاد كشاورزي نيز خدماتي از جمله تسهيلات بانكي براي احداث مزرعه و سرمايه در گردش، مشاوره، ارائه بذور مناسب و ... را به پرورش دهندگان ارائه مي دهد.



