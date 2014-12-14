سالانه ۱۴۰۰ تن سبزی و صیفی در گلخانه های خراسان شمالی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نامور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود خشکسالی در خراسان شمالی افزود: توسعه كشت های گلخانه ای در این استان علاوه بر صرفه جویی آب در بخش كشاورزی، ضریب سلامتی افراد، كاهش ضایعات، بیماری ها و ... را به همراه دارد.

وی با بیان اینكه هم اكنون ۳۳ گلخانه در سطح شهرستان های استان فعال است، گفت: از این تعداد ۳۰ واحد گلخانه ای به مساحت ۱۰ هکتار و ظرفیت سالانه یک هزار و ۴۰۰ تن به تولید سبزی و صیفی جات مشغول هستند و سه گلخانه نیز در زمینه تولید و پرورش گل های گلدانی و یا شاخه بریده در یک هکتار زمین و با ظرفیت سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شاخه فعالیت می کنند.

نامور افزود: همچنین سه واحد تولید و پرورش قارچ دکمه ای در استان با تولید سالانه ۱۰۰ تن قارچ در حال فعالیت و ۴ واحد جدید تولید و پرورش قارچ نیز با ظرفیت سالانه ۸۰۰ تن در دست احداث است.

به گفته وی بیشترین واحدهای گلخانه ای هم اکنون در شهرستان های بجنورد و شیروان فعالیت دارند.

نامور با اشاره به اینكه محیط گلخانه به نحوی است كه كاشت و برداشت محصول از آن در تمامی فصول سال امكان پذیر است، اظهار داشت: این در حالیست كه از كشاورزان در فصل های پاییز و زمستان و اوقات فراغت آنان نیز می توان استفاده كرد.

وی گفت: با توسعه كشت های گلخانه، كشاورزی و اقتصاد آن نیز در استان رونق خواهد گرفت و می توان محصولاتی با كیفیت بیشتر به بازار عرضه كرد.

نامور افزود: در محیط گلخانه می توان محصولاتی كه در فصلی از سال قابل كشت نیستند را در فصل غیر كاشت خود پرورش داد كه این خود نیز باعث كیفیت بهتر محصول می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی همچنین تداوم كار، تولید و اشتغالزایی برای جوانان را از مزیت های کشت گلخانه ای برشمرد.

وی افزایش چشمگیر راندمان بهره برداری از منابع آب و خاک، امکان تولید مستمر محصولات در تمام طول سال، تنظیم زمان کشت و برداشت زود هنگام محصول، استفاده از تکنیک های جدید آبیاری و کاهش خسارت کشاورزی را از نقاط قوت احداث مجتمع های گلخانه ای عنوان کرد.

خراسان شمالی با دارا بودن ۸ شهرستان قریب ۳۵۰ هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی دارد.