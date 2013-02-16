مذاکرات غیر مستقیم حماس و تل آویو/کاهش محاصره غزه محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد رژیم صهیونیستی و جنبش حماس از هفته های گذشته تاکنون در حال مذاکرات غیر مستقیم با یکدیگر هستند. این مذاکرات با هدف کاهش محاصره نوار غزه انجام می شود.

گفته می شود این مذاکرات با میانجیگری مصر و با حضور افسران صهیونیست برگزار می شود و بازگشایی گذرگاه مرزی رفح میان مصر و نوار غزه برای واردات مصالح ساختمانی قطر و وارد کردن محصولات کشاورزی به غزه از طریق فلسطین اشغالی محور مذاکرات حماس و رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

رژیم صهیونیستی در ماه دسامبر برای نخستین بار پس از محاصره نوار غزه در سال 2007 تاکنون اعلام کرد که اجازه واردات مصالح ساختمانی به غزه را خواهد داد.

در همین حال، روز گذشته یکی از مسئولان جنبش حماس اعلام کرد که این مذاکرات در چارچوب توافقنامه آتش بس و با میانجیگری مصر انجام شده است، اما طی دو هفته گذشته رایزنی هایی در این رابطه انجام نشده است.

جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در ماه نوامبر با میانجیگری مصر توافقنامه آتش بس را امضا کردند و به جنگ 8 روزه در نوار غزه پایان دادند.