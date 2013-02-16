  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

جذب هیئت علمی سربازی در دانشگاه علمی کاربردی

جذب هیئت علمی سربازی در دانشگاه علمی کاربردی

مسئول دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه جامع علمي كاربردي از اعلام فراخوان جذب عضو هیأت علمی طرح سربازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عصاری با اشاره به آغاز فراخوان نیمه متمرکز بهمن 1391 مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی مطابق سنوات گذشته در نظر دارد، در راستای تامین بخشی از نیروهای انسانی متخصص و مورد نیاز خود با اولویت جذب در واحدهای استانی دانشگاه، نسبت به بکارگیری تعداد محدودی از متقاضیان واجد شرایط، از طریق مرکز جذب وزارت متبوع اقدام نماید.

وی گفت: از آنجایی که جذب عضو هیأت علمی طرح سربازی، تنها از طریق شرکت در فراخوان سراسری مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پس از انجام فرآیندهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، امکان پذیر است، با اتمام مهلت ثبت­ نام، مشخصات متقاضیان هر استان، جهت بررسی اولیه و تعیین اولویت های واحدهای استانی، به هیأت­های اجرایی جذب آن استان اعلام می شود.

مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه، افزود: وجه تمایز جذب هیأت علمی طرح سربازی در این دوره، مشارکت سراسری هیأت­های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین واحدهای استانی دانشگاه و توجه به بومی گزینی متقاضیان است.

 

کد مطلب 1816478

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