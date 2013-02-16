تغيير اوراق دفترخانه ها از سال 92 / كد و شناسه رمز ورود به سيستم

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد تویسرکانی در حاشیه برگزاری چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به جایگاه و ظرفیت قانونی دفاتر اسناد رسمی، تأکید کرد: با بررسی‌های تطبیقی و توانایی‌های قانونی می‌توان از این ظرفیت‌ها در کمک به شوراهای حل اختلاف و محاکم قضایی استفاده کرد.



رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توجیه سیاست‌های این سازمان در جهت ارتقاء جایگاه دفاتر اسناد رسمی، فراهم سازی بسترهای کار و هماهنگی و همدلی همه سردفتران در جهت اجرای این سیاست‌ها را از دیگر ضروریات ارتقاء جایگاه سردفتری دانست.



وی با اشاره به این که کارهای نرم افزاری بزرگی در حوزه سردفتران در جریان است، گفت: اجرای طرح امضا الکترونیکی و حذف اوراق بهادار یک برگی و نیم برگی و فرم خلاصه معاملات از جمله این اقدامات نرم افزاری است که به عنوان بخشی از پروژه ثبت آنی معاملات هم اکنون آغاز شده است.



تویسرکانی گفت: با برنامه ریزی انجام شده از ابتدای سال آینده اوراق کنونی مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی فاقد اعتبار بوده و با تدابیر اندیشیده شده، اوراق جدید همراه با کد و شناسه مربوط به هر دفترخانه، قابل دریافت از طریق سیستم است.



وی تعیین تعرفه‌های جدید را از مطالبات سردفتران برشمرد و گفت: تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی باید واقعی و در عین حال با رعایت وضعیت اقتصادی جامعه و توانایی مردم باشد و هرگونه اقدام شتاب زده در این زمنیه آثار منفی به جای خواهد گذاشت.



رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سیاست‌ها باید به سمت شفاف سازی امور هدایت شود تا امکان ارتکاب تخلفات، محدود و سرعت و دقت خدمات افزایش یابد و هر چه انجام امور در فضاهای الکترونیکی بیشتر شود، هزینه‌ها و خسارت‌ها در ابعاد گوناگون کاهش می‌یابد.



وی یادآور شد: عمده برنامه‌های جاری سازمان بر محور شفاف سازی استوار شده و طی سال‌های اخیر اقدامات بزرگی در این راستا انجام شده است که صدور اسناد مالکیت تک برگ، انجام استعلامات الکترونیکی و ارائه خدمات مختلف ثبتی از جمله ثبت اختراعات و برخی از شرکت‌های تجاری در فضاهای مجازی از جمله این اقدامات است.



تویسرکانی پیرامون برگزاری انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اهمیت این انتخابات، گفت: بر اساس سیاست‌های جدید، توقع سازمان ثبت از جامعه سردفتری این است که به لحاظ تکنیکی و ارایه خدمات کاملاً متحول شوند و نقش کانون و اعضای هیات مدیره در اجرای این سیاست‌ها بسیار مهم است.



وی ابراز امیدواری کرد که با استقبال خوب سردفتران، شاهد کانون بسیار فعال و همراه با سازمان ثبت اسناد باشیم.



رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ملاک‌ها و معیارهای انتخاب کاندیداهای حائز اکثریت آراء گفت: بدون شک در انتخاب افراد باید توجه شود تا افرادی که نگاه کلان به حوزه سردفتری و دفتریاری دارند و بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود در حوزه خدمات رسانی واقف هستند، انتخاب شوند و جایگاه سردفتری به جایگاه شایسته خود برسد.



وی هماهنگی هیات مدیره جدید با سیاست‌ها و پرهیز از بخشی نگری و احساسات را در راستای ارتقا جامعه سردفتری ضروری دانست و آن را از انتظارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هیات مدیره جدید برشمرد.