به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی سپاهان که صبح امروز اصفهان را به مقصد تهران ترک کردند، برای بازی خود مقابل پرسپولیس هیچ بازیکن غایبی ندارند.

تیم اصفهانی در بازی فردای خود مقابل پرسپولیس می‌تواند از همه بازیکنان استفاده کند و هیچ یک از بازیکنان این تیم به دلیل مصدومیت یا محرومیت، در دیدار با پرسپولیس غایب نیستند.

علی احمدی، مدافع سپاهان که پیش از این مصدوم بود، در دیدار روز یکشنبه می‌تواند به میدان برود و امید ابراهیمی، هافبک تیم اصفهانی نیز با طی کردن دوران محرومیت خود، زردپوشان اصفهانی را در دیدار با پرسپولیس همراهی می‌کند.

رویارویی بازیکنان قدیم

سپاهان در حالی فردا با پرسپولیس بازی می‌کند که رویارویی بازیکنان قدیم ذوب‌آهن در ترکیب دو تیم پرسپولیس و سپاهان جالب توجه خواهد بود.

شهاب گردان، محمدباقر صادقی، فرشید طالبی، علی احمدی و محمدرضا خلعتبری، بازیکنان کنونی سپاهان که پیش از این در کنار محمد قاضی و حسین ماهینی، بازیکنان کنونی پرسپولیس در ذوب‌آهن به میدان می‌رفتند، فردا در لباس دو تیم دیگر مقابل یکدیگر بازی خواهند کرد.

گفتنی است، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 17:15 فردا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.