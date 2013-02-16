به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی بعد از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح طرح های ورزشی گلستان افزود: تشکیل این فدارسیون در ساختار وزارت ورزش و جوانان اضافه شده است.

وی اظهار داشت: این فدارسیون می تواند ورزشکاران را ساماندهی و زمینه های رشد و توسعه این رشته های ورزشی را فراهم کند. وی عنوان کرد: تشکیل این فدراسیون و برگزاری جشنواره های منطقه ای می تواند زمینه های معرفی و حضور ورزشکاران رشته های ورزشی بومی و محلی را فراهم کند. عباسی گفت: در مناطق مرزی با مشارکت کشورهای همجوار به شکل مشترک می تواند نسبت به رشد و توسعه ورزشهای بومی کمک کند. وزیر ورزش و جوانان صبح شنبه برای افتتاح چند طرح ورزشی به گلستان سفر کرد و با حضور محمد عباسی شش طرح ورزشی در شهرستانهای مختلف گلستان افتتاح می شود.

افتتاح سالن ورزشی شهدای سید آباد گنبدکاووس، سالن ورزشی پسران آزادشهر و استخر ورزشی علی آبادکتول از جمله طرحهاست که افتتاح شد.

همچنین خانه بسکتبال گرگان و دو طرح ورزشی در آق قلا و بندرترکمن با حضور وزیر ورزش افتتاح می شوند.

این طرح ها قرار بود دهه فجر با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شوند که به دلیل شرایط نامساعد جوی و عدم پرواز هواپیما این سفر لغو شده بود.