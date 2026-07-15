ادعای وقیحانه ترامپ درباره جنایت علیه مدرسه میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با طرح ادعایی که بیشتر کارکرد داخلی داشته و در راستای سرپوش گذاشتن بر مشکلات و چالش هایی است که وی به دلیل تبعات جنگ طلبی علیه ایران با آن ها مواجه شده است، مدعی شد که «ایرانی‌ها خواهان توافق هستند!»

رئیس جمهور آمریکا در ادامه این مصاحبه درپاسخ به سئوالی پیرامون درخواست سناتورهای این کشور برای انتشار نتایج حمله به مدرسه ای در میناب و به شهادت رساندن ۱۶۷ دانش آموز و معلم بی گناه، تلاش کرد اذعان رسانه های جریان اصلی در جهان درباره مقصر دانستن پنتاگون در این جنایت علیه بشریت را کتمان کند و مدعی شد: باید در این باره از ژنرال ها سئوال کنم. ممکن است تصاویر مدرسه میناب با هوش مصنوعی درست شده باشد. فکر نمی‌ کنم احدی هرگز بتواند بگوید که آنجا چه اتفاقی افتاده است!

دونالد ترامپ در تلاش برای فرار از رسوایی این جنایت، ادعا کرد: فکر نمی کنم بتوان یک گزارش قطعی در این باره ارائه داد.