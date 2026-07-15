به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعداز ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی اظهار کرد: نخستین اولویت استان حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی است و پس از آن باید به سمت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه تعطیلی یک واحد تولیدی تنها به معنای توقف فعالیت یک کارخانه نیست، افزود: با تعطیلی هر واحد، ده‌ها کارگر بیکار می‌شوند و معیشت خانواده‌های زیادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ از این رو همه دستگاه‌ها باید برای حفظ اشتغال موجود همکاری کنند.

استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت راستی‌آزمایی اشتغال‌های ثبت‌شده تأکید کرد و گفت: علاوه بر ثبت آمار، باید از طریق بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر، از واقعی و پایدار بودن اشتغال‌های ایجاد شده اطمینان حاصل شود.

هاشمی با اشاره به عملکرد استان در دوران جنگ تحمیلی ، افزود: در آن شرایط نیز با همراهی دستگاه‌های اجرایی، کمترین میزان تعطیلی واحدهای تولیدی در استان رقم خورد و کمیسیون‌های کارگری با حضور میدانی، مشکلات واحدهای تولیدی را برای جلوگیری از توقف فعالیت آنها پیگیری کردند.

وی مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از مهم‌ترین اولویت‌های استان دانست و تصریح کرد: با توجه به سیاست کوچک‌سازی بدنه دولت، آینده اشتغال فارغ‌التحصیلان در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و مهارت‌آموزی نهفته است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر توسعه اشتغال روستایی و مشاغل خانگی تأکید کرد و گفت: مشاغل خانگی با سرمایه اندک، بدون نیاز به زیرساخت‌های پرهزینه و در کنار حفظ بنیان خانواده، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال پایدار دارند.

هاشمی با اشاره به فعالیت صندوق‌های خرد محلی افزود: بیش از ۱۰۱ میلیارد تومان تسهیلات از طریق این صندوق‌ها پرداخت شده و هزاران نفر، به‌ویژه بانوان، از این طریق صاحب شغل شده‌اند که این تجربه موفق باید تقویت شود.

وی یکی از چالش‌های اصلی مشاغل خرد را بازار فروش محصولات عنوان کرد و گفت: ایجاد بازارچه‌های دائمی عرضه محصولات و صنایع‌دستی در شهرستان‌ها می‌تواند دغدغه فروش تولیدکنندگان را برطرف و به پایداری اشتغال کمک کند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر پیگیری جدی مصوبات کارگروه اشتغال، اظهار کرد: هیچ مصوبه‌ای نباید روی زمین بماند و همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها موظفند برای رفع موانع تولید و اشتغال با حداکثر توان همکاری کنند.

هاشمی در پایان با بیان اینکه رضایت مردم مهم‌ترین شاخص موفقیت مدیران است، گفت: ایجاد هر فرصت شغلی تنها به معنای اشتغال یک نفر نیست، بلکه آرامش و امید را به چندین خانواده بازمی‌گرداند و باید با همین نگاه برای رونق تولید و اشتغال در استان تلاش کنیم.