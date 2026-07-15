رسولی: رویکرد بهزیستی به سمت توانمندسازی جامعه هدف است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی اظهار کرد: سازمان بهزیستی از سال ۱۳۵۹ با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر فعالیت خود را آغاز کرد و امروز پس از گذشت بیش از چهار دهه، دامنه مأموریتهای آن به بیش از ۱۷۰ برنامه در حوزههای سلامت اجتماعی، توانبخشی، اشتغال، کارآفرینی، پیشگیری و اورژانس اجتماعی گسترش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه بهزیستی به تنهایی قادر به تحقق اهداف خود نیست، افزود: مشارکت مردم، خیران، سازمانهای مردمنهاد، انجمنها و رسانهها از ارکان اصلی موفقیت این سازمان در خدمترسانی به جامعه هدف است.
تغییر رویکرد از حمایت صرف به توانمندسازی
مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به سیاستهای جدید این سازمان گفت: رویکرد بهزیستی از پرداخت مستمری و حمایتهای صرف معیشتی به سمت توانمندسازی، اشتغالآفرینی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و توسعه خدمات اجتماعمحور تغییر یافته است.
رسولی تصریح کرد: اکنون ۴۳ هزار و ۵۰۰ خانوار در استان کردستان از خدمات مستمر و غیرمستمر سازمان بهرهمند هستند که شامل افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، خانوادههای دارای فرزندان چندقلو و سایر گروههای هدف میشود.
وی افزود: بخش عمده اعتبارات بهزیستی صرف پرداخت مستمری، حق پرستاری، یارانه مراکز روزانه و شبانهروزی، کمکهزینه لوازم بهداشتی و سایر حمایتهای قانونی جامعه هدف میشود.
افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان
رسولی از افزایش مستمری جامعه هدف در سال جاری خبر داد و گفت: مستمری مددجویان ۵۰ درصد افزایش یافته و یارانه مراکز شبانهروزی، خدمات مراقبت در منزل و حق پرستاری نیز بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وی با بیان اینکه هزینه واقعی نگهداری از مددجویان بسیار بیشتر از اعتبارات دولتی است، افزود: نگهداری هر مددجو در مراکز شبانهروزی ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد و به همین دلیل استفاده از ظرفیت خیران و مشارکتهای مردمی همچنان یک ضرورت است.
ایجاد بیش از هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان
مدیرکل بهزیستی کردستان توانمندسازی اقتصادی را از مهمترین سیاستهای این سازمان عنوان کرد و گفت: سال گذشته تعهد اشتغال سازمان یک هزار و ۵۰۰ نفر بود که برای یک هزار و ۵۹۱ نفر فرصت شغلی ایجاد و در سامانه رصد اشتغال ثبت شد.
وی افزود: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، حمایت از کارفرمایان، پرداخت حق بیمه، اجرای طرح گروههای همیار زنان سرپرست خانوار و حمایت از کسبوکارهای خرد از مهمترین برنامههای حوزه توانمندسازی است.
رسولی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ گروه همیار زنان سرپرست خانوار در استان فعال هستند و با دریافت تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض، فعالیتهای اقتصادی خود را توسعه دادهاند.
واگذاری ۶۵ واحد مسکونی همزمان با هفته بهزیستی
وی تأمین مسکن را یکی از مهمترین دغدغههای جامعه هدف دانست و گفت: سال گذشته ۱۸۶ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شد و امسال نیز ۱۸۷ واحد در برنامه واگذاری قرار دارد.
مدیرکل بهزیستی کردستان افزود: همزمان با هفته بهزیستی ۶۵ واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده میشود و هماکنون نیز ۴۴۵ واحد در نقاط مختلف استان در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
رسولی همچنین از پرداخت ۱۲۸ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۵۲۴ خانوار و ۲۱ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای تأمین مسکن مددجویان در سال گذشته خبر داد.
شناسایی بیش از ۳۷ هزار فرد دارای معلولیت
وی با بیان اینکه ۳۷ هزار و ۲۸۰ فرد دارای معلولیت در استان شناسایی شدهاند، گفت: حدود ۴۷ درصد این افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند و به خدمات تخصصی، وسایل کمکتوانبخشی، حق پرستاری و حمایتهای ویژه نیاز دارند.
رسولی افزود: سال گذشته ۲۲ میلیارد تومان صرف خرید وسایل کمکتوانبخشی شد و حدود ۸۰۰ نفر نیز در ۲۲ مرکز شبانهروزی نگهداری سالمندان، معلولان و بیماران روانی مزمن از خدمات تخصصی بهرهمند شدند.
مدیرکل بهزیستی کردستان اجرای برنامههای پیشگیرانه را از اولویتهای این سازمان عنوان کرد و گفت: غربالگری بینایی، شنوایی، مشاوره ژنتیک و آموزشهای پیشگیرانه برای تمامی اقشار جامعه اجرا میشود.
وی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۷۱ هزار کودک در طرح غربالگری بینایی و بیش از ۵۸ هزار نوزاد و کودک نیز در برنامه غربالگری شنوایی مورد ارزیابی قرار گرفتند و افراد نیازمند برای دریافت خدمات تخصصی ارجاع شدند.
بیش از ۱۳ هزار مداخله اورژانس اجتماعی
رسولی با اشاره به فعالیت اورژانس اجتماعی گفت: سال گذشته بیش از ۱۳ هزار مورد مداخله از طریق خط ۱۲۳ و تیمهای اورژانس اجتماعی در موضوعاتی همچون اختلافات خانوادگی، کودکآزاری، اقدام به خودکشی، زنان و دختران در معرض آسیب و سالمندان انجام شد.
وی افزود: همچنین ۸۲ مرکز مشاوره دارای مجوز در استان فعال هستند و سال گذشته حدود ۱۲ هزار نفر از خدمات مشاوره حضوری و تلفنی بهرهمند شدند.
مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به ظرفیت بخش غیردولتی اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ مرکز، مؤسسه خیریه، انجمن، مرکز مشاوره و مرکز مثبت زندگی با سازمان بهزیستی همکاری دارند و ۸۳ درصد مشارکتهای مردمی از طریق این مراکز جذب میشود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۳ مرکز مثبت زندگی، ۸۶ مؤسسه خیریه و ۶۲ انجمن تخصصی در استان با بهزیستی همکاری میکنند و نقش مهمی در تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات دارند.
رسولی در پایان تأکید کرد: منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای جامعه هدف نیست و توسعه مشارکتهای مردمی، خیران و سازمانهای مردمنهاد مهمترین راهبرد بهزیستی برای ارتقای کیفیت خدمات و حفظ کرامت مددجویان به شمار میرود.
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