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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

ادعای سفارت آمریکا در بیروت: مذاکرات رم سازنده و مثبت بود!

ادعای سفارت آمریکا در بیروت: مذاکرات رم سازنده و مثبت بود!

سفارت آمریکا در لبنان درباره مذاکرات میان بیروت و تل‌آویو ادعا کرد: مذاکرات رم پس از ۲ روز گفتگوهای سازنده و مثبت پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سفارت آمریکا در بیروت امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای ادعا کرد: مذاکرات رم (میان بیروت و تل آویو) پس از ۲ روز گفتگوهای سازنده و مثبت پایان یافت.

در بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در بیروت آمده است: در خصوص یک ساختار عملیاتی برای «منطقه آزمایشی» توافق حاصل شد؛ جزئیات این سازوکار در حال نهایی شدن است و اجرای آن طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.

بیانیه مذکور مدعی است: برای اجرای چارچوب سه‌جانبه‌ای که هدف آن دستیابی به توافقی جامع میان اسرائیل و لبنان است، به سمت مذاکرات فنی حرکت خواهیم کرد.

کد مطلب 6889154

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