ادعای سفارت آمریکا در بیروت: مذاکرات رم سازنده و مثبت بود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سفارت آمریکا در بیروت امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای ادعا کرد: مذاکرات رم (میان بیروت و تل آویو) پس از ۲ روز گفتگوهای سازنده و مثبت پایان یافت.

در بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در بیروت آمده است: در خصوص یک ساختار عملیاتی برای «منطقه آزمایشی» توافق حاصل شد؛ جزئیات این سازوکار در حال نهایی شدن است و اجرای آن طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.

بیانیه مذکور مدعی است: برای اجرای چارچوب سه‌جانبه‌ای که هدف آن دستیابی به توافقی جامع میان اسرائیل و لبنان است، به سمت مذاکرات فنی حرکت خواهیم کرد.