اکثر آلمانی ها، بی عدالتی را بر جامعه خود حاکم می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "فرانکفورتر روند شای" اکثر آلمانی ها بر این عقیده اند که عدالت اجتماعی در کشورشان وجود ندارد.

بر اساس نتیجه بررسی که موسسه نظر سنجی "آلن باخ" آلمان از بین 3000 شهروند این کشور به عمل آورده است، اکثریت مردم این کشور جامعه خود را در بسیاری زمینه ها غیر عادلانه ارزیابی می کنند.

بر این اساس دو سوم آلمانیها بر این عقیده اند که عدالت اجتماعی در سه تا چهار سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. حدود 64 درصد پرسش شوندگان در این نظر سنجی چنین عقیده ای داشتند. در این نظر سنجی از 3000 آلمانی بالای 16 سال در دسامبر 2012 و ژانویه 2013 پرسشهایی انجام شده است.

حدود 91 درصد از شهروندان شرکت کننده در این نظر سنجی، عدالت اجتماعی را در دستمزد خوب برای داشتن یک زندگی خوب ارزیابی کردند، 90 درصد نیز آن را شانس برابر تحصیل خوب برای همه بچه ها تعریف کردند ،77 درصد نیز عدالت اجتماعی را اقدامات دولت در این راستا که هیچ کس گرفتار فقر و محرومیت نشود دانستند.

بر اساس این نظر سنجی 34 درصد آلمانیها بر این عقیده اند که در سوئد بیشترین عدالت اجتماعی وجود دارد و کمترین عدالت اجتماعی را 25 درصد از پرسش شوندگان در آمریکا و 66 درصد آنها در چین می بینند.

پرسش شوندگان در این نظرسنجی، مسئول عدالت در جامعه را سیاستمداران می دانند. 73 درصد براین عقیده اند که سیاست کارهای زیادی در راستای برقراری عدالت در جامعه می تواند انجام دهد.