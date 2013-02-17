به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه چراغ های سالن استاد سیروس صابر بر روی استیج روشن شد و تازه ترین اثر استاد داود فتحعلی بیگی " رام کردن مرد سرکش" رونق تازه ای به تئاتر البرز بخشید؛ به نحوی که باید اذعان داشت خورشید تئاتر البرز در حال طلوعی دوباره است.
جمعیت زیادی از مشتاقان به تئاتر در این شب صندلی های سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را از حضور خود مملو ساختند. استاد فتحعلی بیگی هم در جمع علاقه مندان به آثارش حاضر شد و با خنده های آنها خندید و با همذات پنداری مخاطبانش به شعف آمد.
موسیقی، لهجه و گویش، دیالوگ ها و طراحی صحنه در کنار بازی روان بازیگران در این نمایش اثری متفاوت را همانند سایر آثار وی خلق کرده است.
روح اصالت و ایرانی بودن در این اثر نیز حکم فرما است و بی گمان لقب " مرد نمایش ایرانی" را بیش از پیش زیبنده این پیشکسوت نمایش می سازد.
داود فتحعلی بیگی نویسنده و کارگردان نمایش "رام کردم مرد سرکش"در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرایی که این روزها روی صحنه رفته و با استقبال خوبی نیز همراه بوده است؛ گفت: نمایش "رام کردن مرد سرکش" در ژانر اجتماعی قصه جوانی را روایت می کند که مخالف ازدواج مجدد مادرش است و ادامه داستان نیز حول این موضوع به نمایش درمی آید.
وی افزود: در واقع " رام کردن مرد سرکش" بازتاب واقعیتی اجتماعی در ژانر طنز و کمیک است که نمود عینی آن را نیز در جامعه می بینیم.
فتحعلی بیگی گفت: به کارگیری لهجه و گویش های به کار رفته در این اثر برای مردم استان البرز که خود ایرانی کوچک هستند و اقوام و قومیت های مختلف را تشکیل می دهند بسیار جالب بوده است و به نظر می رسد این مولفه در جذب تماشاچی و مخاطب تئاتر بی تاثیر نبوده باشد.
شامگاه شنبه جمعی از اصحاب رسانه نیز در کنار سایر هنرمندان و علاقه مندان به تئاتر در سالن استاد سیروس صابر اداره کل به تماشای این نمایش نشستند.
بازیگران اصلی تازه ترین اثر داود فتحعلی بیگی عبارتند از: سید محمد باباحیدری، محبوبه کاسب وطن، شراره یوسفی، داوود معینی کیا، کریم قلی زاده و سعید جلالی که در جایگاه دستیار کارگردانی در نمایش " رام کردن مرد سرکش" استاد فتحعلی بیگی را همراهی می کند.
اجرای نمایش رام کردن مرد سرکش از روز چهارشنبه آغاز شده و تا 20 اسفند ماه نیز هرشب ساعت 19 در سالن استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز به اجرای عمومی می رود.
علاقه مندان به تئاتر در جریان باشند که پلاتوی اداره کل ارشاد هم این روزها محل رفت و آمدها و تمرین های اهالی تئاتر است و شواهد حاکی از آن است که اجراهای جدیدی را از اول اسفند ماه در استان شاهد خواهیم بود.
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