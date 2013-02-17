به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه چراغ های سالن استاد سیروس صابر بر روی استیج روشن شد و تازه ترین اثر استاد داود فتحعلی بیگی " رام کردن مرد سرکش" رونق تازه ای به تئاتر البرز بخشید؛ به نحوی که باید اذعان داشت خورشید تئاتر البرز در حال طلوعی دوباره است.

جمعیت زیادی از مشتاقان به تئاتر در این شب صندلی های سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را از حضور خود مملو ساختند. استاد فتحعلی بیگی هم در جمع علاقه مندان به آثارش حاضر شد و با خنده های آنها خندید و با همذات پنداری مخاطبانش به شعف آمد.

موسیقی، لهجه و گویش، دیالوگ ها و طراحی صحنه در کنار بازی روان بازیگران در این نمایش اثری متفاوت را همانند سایر آثار وی خلق کرده است.