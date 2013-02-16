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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۰:۳۹

هفته بیست و چهارم لالیگا؛

لیونل مسی، شکست را با پیروزی برای بارسا عوض کرد

لیونل مسی، شکست را با پیروزی برای بارسا عوض کرد

تیم فوتبال بارسلونا موفق شد با درخشش لیونل مسی ستاره آرژانتینی خود در خانه گرانادا به پیروزی برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در هفته بیست و چهارم رقابتهای لالیگا موفق شد با درخشش لیونل مسی شکست در خانه گرانادا را با پیروزی عوض کند.

 

در این دیدار ابتدا "اودیون ایگالو" مهاجم گرانادا با گل دقیقه 26 خود تیم میزبان را یک بر صفر پیش انداخت اما مسی با دو گل دقایق 50 و 73 خود نتیجه را به سود بارسا تغییر داد تا یک پیروزی شیرین خارج از خانه دیگر برای آبی و اناری ها رقم بخورد.

 

در دیگر دیدارهای شنبه شب مالاگا با تک گل دقیقه 18 "خاویر ساویولا" مهاجم آرژانتینی خود از سد اتلتیک بیلبائو گذشت و ختافه هم با نتیجه 3 بر یک سلتاویگو را از پیش رو برداشت. در آخرین دیدار شنبه شب نیز دو تیم اوساسونا و زاراگوزا به مصاف هم می‌روند.

 

رقابتهای این هفته یکشنبه شب با برگزاری 5 دیدار پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* رئال سوسیداد – لوانته

* والنسیا – مایورکا

* وایادولید – اتلتیکومادرید

* اسپانیول – رئال بتیس

* رئال مادرید – رایووایکانو

 

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 65 امتیاز  (یک بازی بیشتر)
2- اتلتیکومادرید 50 امتیاز
3- رئال مادرید 46 امتیاز
4- مالاگا 42 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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18- سلتاویگو 20 امتیاز  (یک بازی بیشتر)
19- مایورکا 18 امتیاز
20- دپورتیوو لاکرونیا 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)

 

کد مطلب 1816775

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