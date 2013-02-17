  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۱۶

AP خبر داد:

تلفات انفجار کویته پاکستان به 81 نفر رسید

تلفات انفجار کویته پاکستان به 81 نفر رسید

یک رسانه غربی لحظاتی قبل از افزایش انفجار بمب در منطقه شیعه نشین شهر کویته به 81 نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری آسوشیتد پرس لحظاتی قبل به نقل از پلیس پاکستان اعلام کرد که آمار تلفات انفجار یک بمب در منطقه شیعه نشین شهر کویته به 81 نفر رسید.

هدف اصلی این حمله که با استفاده از یک بمب کنترل شونده از راه دور انجام شده، شیعیان کویته بوده اند. در این انفجار همچنین چندین خودرو و ساختمان در اطراف محل انفجار آسیب دیدند. شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در مرز ایران و افغانستان به عنوان یکی از مراکز فعالیت تروریستها به شمار می رود. ماه گذشته نیز در انفجار مشابهی در کویته که طی آن یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در یک کلوب ورزشی منفجر کرد، 92 نفر کشته و 121 نفر زخمی شدند.

 

کد مطلب 1816828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها