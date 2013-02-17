تلفات انفجار کویته پاکستان به 81 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری آسوشیتد پرس لحظاتی قبل به نقل از پلیس پاکستان اعلام کرد که آمار تلفات انفجار یک بمب در منطقه شیعه نشین شهر کویته به 81 نفر رسید.

هدف اصلی این حمله که با استفاده از یک بمب کنترل شونده از راه دور انجام شده، شیعیان کویته بوده اند. در این انفجار همچنین چندین خودرو و ساختمان در اطراف محل انفجار آسیب دیدند. شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در مرز ایران و افغانستان به عنوان یکی از مراکز فعالیت تروریستها به شمار می رود. ماه گذشته نیز در انفجار مشابهی در کویته که طی آن یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در یک کلوب ورزشی منفجر کرد، 92 نفر کشته و 121 نفر زخمی شدند.