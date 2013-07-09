به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های پاکستانی گزارش دادند: بر اثر انفجار یک بمب در منطقه هنگو در شمال غرب این کشور، دست کم شش نفر کشته و 10 فرد دیگر زخمی شدند.

این انفجار ساعت 16:15 روی داد که خودروی حامل برادر و همراهان یکی از بزرگان محلی طرفدار دولت در منطقه هنگو را مورد هدف قرار داده بود.

تیم های امداد و نجات، مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند. شدت انفجار آنقدر زیاد بود که صدای آن از چند کیلومتری نیز شنیده شد.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است. در حالی که برخی از شبکه های تلویزیونی ماهیت این انفجار را انتحاری توصیف کردند، برخی دیگر از انفجار این بمب با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور خبر دادند.