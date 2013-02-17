دولت پاکستان در برخورد با تروریستها بسیار جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "رحمان مالک" وزیر کشور پاکستان گفت دولت اقدامات اساسی و تدابیر ویژه ای را برای برخورد با شبه نظامیان انجام داده است.

وی در گفتگو با شبکه الجزیره با اشاره به کشته شدن 84 نفر در انفجار روز گذشته در یک بازار شلوغ در شهر کویته گفت نیروهای امنیتی پاکستان عاملان این حمله تروریستی را هر جا که باشند، دستگیر خواهند کرد.

این در حالی است که فرماندار ایالت بلوچستان وقوع انفجار روز شنبه را ناشی از سهل انگاری نیروهای امنیتی دانسته است. رحمان مالک در ادامه افزود: تا جایی که ما می دانیم این حمله توسط گروه مسلح "لشکر جنگوی" که مرکز فعالیت آنها در جنوب ایالت پنجاب است، انجام شده است.

لشکر جنگوی یک گروه شبه نظامی تندرو است که حمله تروریستی ماه گذشته کویته نیز که 92 کشته بر جا گذاشت، به این گروه نسبت داده می شود. وزیر کشور پاکستان تاکید کرد سلاح و بمب های به کار رفته در این حملات از مرز افغانستان وارد کشور می شود.

در همین حال گروههای شیعه هزاره پاکستان اعلام کردند تا زمانی که دولت متعهد به تامین امنیت آنان نشود، اجساد قربانیان حمله دیروز را دفن نخواهند کرد. آنان به اسلام آباد دو روز مهلت داده اند عاملان این اقدام تروریستی را دستگیر کند.

وزیر کشور پاکستان در واکنش به این خواسته به شبکه الجزیره گفت: ما از اتفاقی که افتاده متاسفیم و اجازه نمی دهیم کسانی که به دنبال مقاصد جدایی طلبانه و جنگ فرقه ای هستند، به هدف خود برسند.

از سوی دیگر صدها نفر از شهروندان کابل در اعتراض به کشتار هزاره ها در پاکستان تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان ضمن محکوم کردن انفجار روز گذشته پاکستان، با خانواده های قربانیان حملات اخیر در شهر کویته ابراز همدردی کردند.

وزیر کشور پاکستان در پایان با بیان اینکه شیعیان پاکستان هدف اصلی این حملات هستند و دولت نیز به این مسئله واقف است یادآور شد حفاظت از مردم و تامین امنیت آنان از جمله وظایف دولت است و اسلام آباد با آگاهی از این حقیقت به تلاشهای خود برای مقابله با تروریستها ادامه می دهد.