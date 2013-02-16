بیش از 250 کشته و مجروح در انفجار کویته/ بیمارستان ها به حالت آماده باش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس کویته از کشته شدن بیش از 50 نفر در انفجار یک بمب در منطقه شیعه نشین این شهر خبر داد. "وزیر ناصر خان" از مقامات پلیس کویته با اعلام اینکه شمار مجروحان این انفجار بیش از 200 نفر بوده گفت احتمال دارد شمار تلفات این حادثه افزایش یابد.

به گفته وی، هدف اصلی این حمله که با استفاده از یک بمب کنترل شونده از راه دور انجام شده، شیعیان کویته بوده اند. در این انفجار همچنین چندین خودرو و ساختمان در اطراف محل انفجار آسیب دیدند.

گزارش ها همچنین حاکی است در پی وقوع این انفجار تروریستی مراکز درمانی کویته به حالت آماده باش در آمده است. این در حالی است که به گفته مقامات ایالت بلوچستان شمار زیادی از کشته شدگان و مجروحان را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در مرز ایران و افغانستان به عنوان یکی از مراکز فعالیت تروریستها به شمار می رود. ماه گذشته نیز در انفجار مشابهی در کویته که طی آن یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در یک کلوب ورزشی منفجر کرد، 92 نفر کشته و 121 نفر زخمی شدند.