به گزارش خبرنگار مهر، برنامههای قصهگویی شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی قصه گویی بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه این جشنواره، پی گرفته خواهد شد و قصهگوهای راه یافته به مرحله پایانی جشنواره به ارائه و اجرای قصههای خود خواهند پرداخت.
در میان قصهگوهایی که امروز به ارائه آثار خود خواهند پرداخت، میتوان نام شرکت کنندههایی از سه کشور استرالیا، روسیه و سنگاپور را مشاهده کرد.
برنامه قصهگوییهای امروز این جشنواره، به ترتیب اجرا به شرح زیر است:
آسیه رحمتی از خوزستان
زهرا صفرپور از آذربایجان شرقی
زهره منتظری از کرمان
سمیه اصحاب صحف از یزد
فواد حمود اهوازی از هرمزگان
راجر واقان جنکینز از سنگاپور
عسگر جعفری پاشالو از اردبیل
سید فاطمه رضایی از قزوین
مهدی رحمانی از اصفهان
معصومه محمدی از کرمانشاه
آنه اپلیین استوارت از استرالیا
ماه بی بی صفری پور از هرمزگان
یوسف حامدی کیا از قم
سوسن حیاتی از بوشهر
الکساندر کایماناکف از روسیه
مسعود شاهنگی از اصفهان
پروین حمیلی از ایلام
پریسا مهندس سامانی از چهارمحال و بختیاری
برنامههای قصه گویی افراد مذکور تا ساعت 18:15 امروز انجام خواهد شد.
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