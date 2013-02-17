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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

در پنجمین روز جشنواره فجر

سیروان خسروی و مازیار فلاحی می‌خوانند

سیروان خسروی و مازیار فلاحی می‌خوانند

پنجمین روز از بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر امروز 29 بهمن ماه به اجرای 12 گروه موسیقی در 6 تالار و سالن اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در چهار بخش نسلی دیگر، رقابتی،استعدادهای درخشان و بین‌الملل به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.

علاقمندان به موسیقی در بخش‌های سنتی ایرانی، کلاسیک و پاپ می‌توانند از برنامه‌های مختلف استفاده کنند.

تالار وحدت:

ساعت 18:30 کوارتت تارکوفسکی از فرانسه و آلمان در بخش بین‌الملل جشنواره و ساعت 21 گروه موسیقی "هفتگاه معلق" به سرپرستی فرزاد لایق در بخش جنبی اجرا می‌شود.

سالن رودکی:

ساعت 18:30 رسیتال فاگوت به سرپرستی امیرحسین محمدیان، رسیتال فلوت به سرپرستی مهرداد غلامی در بخش استعدادهای درخشان،ساعت 21 ارکستر مجلسی رسا به سرپرستی مظفر نبیلی و کوارتت گیتار باران عمید عسگری در بخش رقابتی جشنواره اجرای برنامه دارند.

فرهنگسرای ارسباران:

ساعت 18:30 گروه موسیقی "حاوا" به سرپرستی پروین بهمنی در بخش جنبی، ساعت 21 گروه موسیقی "ماهریز" به سرپرستی هادی اینانلو و مظفر شفیعی در بخش نسلی دیگر روی صحنه می‌رود.

پژوهشکده فرهنگ و هنر:

ساعت 19 گروه موسیقی "چنگ" به سرپرستی رامین صفایی و گروه موسیقی "آوای فاخته قاین" به سرپرستی سید داریوش کراری در بخش رقابتی جشنواره اجرا می‌شود.

برج میلاد:

ساعت 18:30 سیروان خسروی و ساعت 21 مازیار فلاحی از خواننده‌های موسیقی پاپ اجرای برنامه دارند.

همچنین امروز صبح فیلم مستند "ارکستر میدان ویتوریو" به کارگردانی آگوستینو فرنته در خانه هنرمندان اجرا شد.

 

کد مطلب 1817498

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