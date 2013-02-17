به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در چهار بخش نسلی دیگر، رقابتی،استعدادهای درخشان و بینالملل به دبیری حسن ریاحی برگزار میشود.
علاقمندان به موسیقی در بخشهای سنتی ایرانی، کلاسیک و پاپ میتوانند از برنامههای مختلف استفاده کنند.
تالار وحدت:
ساعت 18:30 کوارتت تارکوفسکی از فرانسه و آلمان در بخش بینالملل جشنواره و ساعت 21 گروه موسیقی "هفتگاه معلق" به سرپرستی فرزاد لایق در بخش جنبی اجرا میشود.
سالن رودکی:
ساعت 18:30 رسیتال فاگوت به سرپرستی امیرحسین محمدیان، رسیتال فلوت به سرپرستی مهرداد غلامی در بخش استعدادهای درخشان،ساعت 21 ارکستر مجلسی رسا به سرپرستی مظفر نبیلی و کوارتت گیتار باران عمید عسگری در بخش رقابتی جشنواره اجرای برنامه دارند.
فرهنگسرای ارسباران:
ساعت 18:30 گروه موسیقی "حاوا" به سرپرستی پروین بهمنی در بخش جنبی، ساعت 21 گروه موسیقی "ماهریز" به سرپرستی هادی اینانلو و مظفر شفیعی در بخش نسلی دیگر روی صحنه میرود.
پژوهشکده فرهنگ و هنر:
ساعت 19 گروه موسیقی "چنگ" به سرپرستی رامین صفایی و گروه موسیقی "آوای فاخته قاین" به سرپرستی سید داریوش کراری در بخش رقابتی جشنواره اجرا میشود.
برج میلاد:
ساعت 18:30 سیروان خسروی و ساعت 21 مازیار فلاحی از خوانندههای موسیقی پاپ اجرای برنامه دارند.
همچنین امروز صبح فیلم مستند "ارکستر میدان ویتوریو" به کارگردانی آگوستینو فرنته در خانه هنرمندان اجرا شد.
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