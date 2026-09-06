به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که عمده تولیدکنندگان کشور در تولید خود با چالشهایی به ویژه در زمینه تامین ارز مواجه هستند که با پیگیریهای انجام شده در بحث تخصیص ارز اقدامات خوبی در این مدت انجام شده است.
وی در مصاحبه با سیما افزود: اگر بخواهیم نیاز ارزی صنعت نوشتافزار را حدود ۳۰ میلیون دلار در نظر بگیریم، تاکنون بالغ بر ۵۰ درصد این نیاز تخصیص داده شده و فکر میکنم حدود ۵ میلیون دلار دیگر نیز به این میزان بهزودی افزوده خواهد شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: این موضوع نشان میدهد که بالغ بر ۶۰ درصد ارز مورد نیاز این صنعت در همین چند ماه تأمین خواهد شد.
انصاری گفت: این اقدام با هدف افزایش تابآوری و پایداری تولید انجام میشود تا شرایطی برای تولیدکنندگان فراهم شود که بتوانند ارز مورد نیاز مواد اولیه خود را تا پایان سال تأمین کنند.
وی افزود: این سیاستگذاری را در صنایع عمومی وزارت صمت انجام دادهایم و با تعاملاتی که با بانک مرکزی داشتهایم، این موضوع دنبال شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، اصلیترین چالش صنعت نوشتافزار را بازار دانست و گفت: اگر انشاءالله شرایطی فراهم شود که امسال مدارس کشور بهموقع باز شوند و با حضور ۱۰۰ درصدی دانشآموزان همراه باشند، میتواند بازار داخلی این بخش را تا حدی تقویت کند.
انصاری با اشاره به ضرورت توجه تولیدکنندگان به صادرات افزود: یک نکتهای که در این صنعت باید به آن توجه کنیم، بهخصوص از سوی تولیدکنندگان، این است که باید به صادرات این محصولات فکر کنیم.
وی گفت: بازار صادرات این محصول در سال گذشته، در مقایسه با سال ۱۴۰۳، کاهش داشته و عدد صادرات از ۷۳۰ هزار دلار به ۷۲۰ هزار دلار رسیده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: باید تلاش کنیم توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم و اگر موانعی وجود دارد، آنها را برطرف کنیم.
انصاری افزود: ما باید در بحث صنعتی سازی، نگاهمان به بازارهای بینالمللی باشد؛ چرا که این موضوع میتواند تابآوری بنگاههای ما را افزایش دهد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه انرژی گفت: اکنون در حوزه انرژی نیز مشکلاتی داریم و تلاشهایی که در وزارت صمت صورت گرفته، با پیگیری شخص وزیر در هیئت وزیران و همچنین تأکید رئیسجمهور همراه بوده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره دیزلژنراتورهایی که واحدهای تولیدی خریداری کردهاند نیز گفت: در تعاملاتی که با وزارت نفت داریم، درباره واحدهایی که کنترل هوشمند نصب کردهاند، توافق ما این است که انشاءالله بتوانیم میزان مصرف مورد نیاز آنها را تأمین کنیم.
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