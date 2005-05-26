گفتگوهاي ژنو خوب بود// اگر بعضي از ايراني ها راضي نيستند مشكل خودشان است//نتايج انتخابات آتي بر گفتگوهاي هسته اي تاثير گذار خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر، سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس در مصاحبه با خبرنگار انرژي هسته اي "مهر" مذاكرات روز گذشته ايران و سه كشور اروپايي در ژنو را "خوب" توصيف كرد و گفت: ما در مذاكرات روز گذشته خود با ايراني ها آنچه مي خواستيم به دست آورديم.

وي در حالي كه مذاكرات انجام شده را مذاكراتي حساس خواند، تاكيد كرد: دو طرف توافق كردند كه گفتگو هاي هسته اي ادامه پيدا كند و ما تمام تلاش خود را انجام مي دهيم تا اين گفتگو ها به نتايج دلخواه منتهي گردد.

اين سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس كه نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به "مهر" درباره تعهدات اروپايي ها در برابر موافقت ايراني ها با ادامه يافتن تعليق فعاليت هاي هسته اي گفت: ما به ايران قول داديم كه تا انتهاي ماه جولاي يا حداكثر تا ماه اوت به ايران پيشنهادهايي ارائه دهيم تا ايران بتواند طبق خواسته اش از برنامه هاي هسته اي براي مصارف غيرنظامي بهره ببرد.

وي از توضيح درباره جزييات پيشنهادي كه اروپايي ها به ايران خواهند داد، خودداري كرد و گفت: ما از هم اكنون نمي توانيم بگوييم چه چيزي به ايران پيشنهاد مي دهيم. اين يك موضوع محرمانه است و به غير از موارد كلي آن هنوز مفادي مشخص نشده است. درباره جزييات آن هنوز اروپايي ها در حال گفتگو هستند.

اين منبع رسمي انگليسي فقط تاكيد كرد كه پيشنهاد اروپايي ها به ايران در چهارچوب توافق نامه پاريس خواهد بود.

نماينده وزارت امور خارجه انگليس كه از لندن با خبرنگار "مهر" سخن مي گفت، بدون پاسخ درباره ابهام هايي كه درباره پيشنهاد اروپا به ايران وجود دارد، فقط چند بار تكرار كرد: نتيجه مذاكرات خوب بود و اين براي اروپايي ها از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي تاكيد كرد: ممكن است برخي از ايراني ها از نتيجه گفتگوهاي ديروز خوشحال نباشند اما اين مشكل خودشان است به هر حال نمايندگان ايران و اروپا در گفتگوهاي ديروز توافق كردند كه گفتگوها ادامه يابد.

سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس همچنين با اشاره به اينكه هم اكنون موضوع ايران مهمترين موضوع مورد بررسي در وزارت امور خارجه انگليس است، تاكيد كرد: بدون شك برگزاري انتخابات رياست جمهوري بر گفتگوهاي هسته اي ايران و اروپا تاثير گذار خواهد بود. اما چون ما با ايران توافق كرديم گفتگوها ادامه پيدا كند، رسما اين گفتگو ها را در چارچوب توافق نامه پاريس ادامه خواهيم داد.