وظايف نيروي انتظامي در تأمين امنيت انتخابات قابل واگذاري نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، موسوي لاري با اشاره به اينكه پس از تجديد نظر شوراي نگهبان در صلاحيت ها ، انتخابات وارد مرحله تازه اي شده، نقش نيروي انتظامي در كنار ساير دستگاه ها را مهم ياد كرد و گفت : نيروي انتظامي به عنوان سازماني وابسته به وزارت كشور بخشي از ساختار اجرايي انتخابات است. كار تأمين امنيت انتخابات را برعهده دارد و وظايف آن اقتضا مي كند كه به اين موضوع توجه جدي داشته باشد .

وي با تأكيد بر اين كه وظايف نيروي انتظامي غير قابل تفويض و واگذاري است ، افزود : مسؤوليت تأمين امنيت انتخابات مستقيماً در اختيار نيرو است و هيچ دستگاهي جز نيروي انتظامي مسؤوليت انتظامات انتخابات را بر عهده ندارد .

وزير كشور يادآورشد : تنها در صورت نياز و بنا به تشخيص شوراهاي تأمين و درخواست نيروي انتظامي، سپاه پاسداران، ارتش و بسيج در عرض نيروي انتظامي تعريف مي شود و مرجع ديگري حق دخالت ندارد .

وي با بيان اينكه در انتخاب نيروها افرادي حاضر شوند كه به بيطرفي نيرو خدشه وارد نشود ، گفت : مسؤوليت اصلي امنيت انتخابات بر عهده نيروي انتظامي است و نيروي انتظامي بخشي از مديريت اجرايي انتخابات است كه مسؤوليت آن قابل واگذاري نيست .

وزير كشور تأكيد كرد: بايد برخورد با مسايلي كه امنيت روحي و رواني جامعه را مورد هدف قرار مي دهند ، از برنامه هاي اصلي نيرو باشد تا ذائقه افكار عمومي تلخ نشود .

وي با بيان اينكه سازمان بزرگ و تأثيرگذار نيروي انتظامي با تنوع مسؤوليت ها ، نبايد قرباني يك فرد متخلف از درون سازمان خود شود ، گفت : اگر خطايي از پرسنل نيرو رخ دهد ، خود فرماندهان با افراد خاطي برخورد كنند زيرا تأثير اين كار در ميان ساير نيروها مثبت و نشانگر سلامت عمل نيرو خواهد بود .

وي خاطر نشان كرد كه تسامح در برخورد با متخلفان و جانبداري غير واقعي از افراد خاطي ، اصل سازمان را ذير سؤال مي برد .

وزير كشور با اشاره به سابقه برگزاري انتخابات و رجوع به رأي مردم پس از پيروزي انقلاب و بيان اينكه احترام به مردم در تمام زواياي جمهوري اسلامي و قانون اساسي بعنوان يك اصل ديده شده است ، گفت : انتخابات واقعيت نهفته در متن جمهوري اسلامي و به معناي اهميت دادن به مردم است و مردم ، كانديداها، سازمان هاي متولي بازيگران اصلي اين صحنه هستند .

وي همچنين با اشاره به برگزاري دو دوره انتخابات رياست جمهوري ، يك دوره خبرگان رهبري، دو دوره شوراها و دو دوره مجلس در زمان تصدي و مدير مسؤوليت خود در وزارت كشور گفت : خدا را شاهد مي گيرم كه جهت گيري ما در انتخابات اين بوده كه حقوق طرفين انتخاب شونده و انتخاب كننده رعايت شود .

وي اضافه كرد : اگر نقطه افتراقي وجود داشته باشد ، عمدتاً پيرامون اين مسأله بوده كه آيا عرصه براي حضور باز باشد يا محدود شود . زيرا متن قانون اساسي و محتواي نظام مي گويد كه مردم در انتخابات نبايد احساس كنند كه در عرصه محدودي وارد شده اند و راه براي سلايق و حضور آنها در زير چتر قانون اساسي بايد باز باشد .

جانشين فرمانده كل قوا در ناجا با اشاره به اين كه ناظر و مجري بايد بيطرف باشد و قيد بيطرفي در ناظر پررنگ تر هم هست ، گفت : بيطرفي ما به اين معني بود كه پذيرندگان قانون اساسي با گرايشات سياسي خودشان و بر مبناي قانون اساسي در صحنه باشند .

وزير كشور در بخشي از سخنان خود با گراميداشت مناسبت هاي خرداد ماه گفت : نام خرداد ماه ، نام سرنوشت سازي براي كشور بوده و مبارزه با ظلم و تلاش براي استقرار عدالت و آزادي در خرداد 42 سرفصلي در تاريخ ملت ماست .

وي افزود : تفاوت جنبش خرداد با ساير حركت هاي يك قرن اخير در معيارهاي ديني و مرجعيت ديني بوده است .

وي ادامه داد : مي توان گفت كه تاريخ جامعه ما ، تاريخ خردادي است ، دوم خرداد ، سوم خرداد و 14 و 15 خرداد ، توجه به راه طي شده را ايجاب مي كند تا درك واقعي از وقايع خرداد داشته باشيم .

موسوي لاري با اشاره به اهميت سال جاري به عنوان سال اول برنامه چهارم توسعه و سال اول برنامه چشم انداز بيست ساله كشور گفت : در ناجا ، بعنوان سازمان تأثير گذار ، بايد به مهم ترين واقعه سال يعني انتخابات توجه جدي شود .

وي تأكيد كرد : نيروي انتظامي با عنايت به وظايف ذاتي خود ، با وجود تغيير مديريت ، با همان روحيه و جديت كار خود را ادامه مي دهد و آشنايي فرماندهان با وظايف خود امور نيرو را در روال عادي خود متداوم نگه مي دارد .

وي با اشاره به صدور دستور پيگيري براي مواردي از گزارش ها كه حاكي از ايجاد ناامني رواني در جامعه مي باشد ، گفت : به لحاظ اهميت ، هر حركتي كه به احساس ناامني در جامعه دامن بزند ، مخالف اهداف ناجا است و احساس ناامني بدتر از خود ناامني جامعه را ملتهب مي كند .

وزير كشور در بخشي از سخنان خود خطاب به فرماندهان ناجا گفت : اينكه يكي از همكاران سابق شما جزو كانديداهاي رياست جمهوري است ، وظيفه و تعهد شما را سنگين تر و جلوه گرتر ساخته است ، لذا از مواضع اتهام پرهيز كنيد و وظايف خود را بدون جانبداري انجام دهيد .

موسوي لاري سپس با اشاره به ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري كه حق دخالت در انتخابات را از نيروهاي نظامي و انتظامي سلب كرده ، گفت : استفاده از امكانات عمومي و دولتي و دخالت نيروهاي انتظامي و انتظامي از نقاط آسيب پذير برگزاري انتخابات است .

وي خاطرنشان كرد كه طبق قانون ، كاركنان ستاد كل نيروها ، كاركنان ارتش و سازمان هاي وابسته ، كاركنان سپاه و سازمان هاي وابسته واعضاي بسيج سپاه ، كاركنان وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته ، كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي ، كاركنان وظيفه در بدو شروع خدمت تا پايان خدمت از افراد نظامي به شمار مي آيند .

وي به بخشنامه ستاد كل نيروهاي مسلح در اين خصوص اشاره كرد و گفت : هم در اجراي مقررات و هم در جهت مصلحت انديشي براي نظام و سازمان ناجا ، مكلف هستيد از هر گونه ورود به صحنة انتخابات خودداري كنيد .

وي با تأكيد بر همكاري با شوراهاي تأمين حوزه ها در جهت اطلاع مسائل و رويدادها ، گفت: برگزاري تجمعات قانوني و آزادي بيان كه افتخار جامعه مردمسالار است ، بايد حفاظت و حراست شده و با متعرضان به برنامه هاي قانوني كانديداها برخورد شود .

وزير كشور در پايان با اشاره به دستور رئيس جمهور و هماهنگي هاي به عمل آمده با قوه قضاييه و معرفي نماينده و رئيس رياست محترم قوه قضائيه و وزير محترم اطلاعات و تشكيل كميته هاي با مسئوليت وزير كشور اظهار داشت بر خلاف برخي اظهارات شكل گيري اين كميته نه تنها مغايرتي با قوانين ندارد بلكه همكاري نمايندگاني از رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه با وزير كشور بهره گيري از تمامي ظرفيت ها به منظور پاسداري از سلامت انتخابات است و در هر حال وزير كشور متولي اجرايي انتخابات است و برابر قانوني به وظايف خود عمل خواهد كرد .

وزير كشور با تأكيد توان و امكانات نيروي انتظامي نبايد براي جريانات سياسي و ستادهاي انتخاباتي مصرف شود .

وي در مورد اطلاع رساني شفاف گفت : وظيفه ذاتي نيروي انتظامي ، حفاظت از امنيت انتخابات و عدم جانبداري از جريانات سياسي است و مي بايست متخلفين به صورت شفاف به جامعه معرفي شوند .